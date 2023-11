Rooibos to napój z czerwonokrzewu, który nie zawiera kofeiny. W jego składzie znajdują się m.in. przeciwutleniacze, które opóźniają starzenie się. Herbata poprawia stan skóry i zmniejsza dolegliwości związane z alergią. Stymuluje też wydzielanie pokarmu u kobiet, które karmią piersią.

Odmiana herbaty rooibos w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów tego napoju, nie zawiera kofeiny. Sprawia to, że jest bezpieczna dla kobiet w ciąży i dzieci. Zawiera niewielkie ilości garbników, powodujących gorzki smak.

Czym jest rooibos?

Rooibos, inaczej czerwonokorzew, to roślina pochodząca z południowej Afryki. Może osiągnąć wysokość nawet 2 metrów. Kiedy dojrzeje, jest poddawany suszeniu, a następnie jego gałązki są przecinane na drobne kawałki. Czerwonokrzew nie jest spokrewniony z drzewem herbacianym, chociaż wywar z niego nazywany jest herbatą.

Co zawiera rooibos?

Napój rooibos ma czerwono-bursztynowy kolor i miodowy aromat. Jego smak jest charakterystyczny. Nie zawiera barwników ani konserwantów. Aby go przygotować, wystarczy zalać wrzątkiem i parzyć przez około 10 minut. Rooibos ma wiele korzystnych składników, które pozytywnie wpływają na zdrowie. Należą do nich przeciwutleniacze, które obniżają ciśnienie tętnicze, wzmacniają układ immunologiczny, opóźniają proces starzenia się organizmu oraz hamują produkcję komórek nowotworowych. Kwasy fenolowe, chroniące błonę śluzową przewodu pokarmowego i rozkurczające ją, dzięki czemu zmniejszają dolegliwości miesiączkowe i pomagają w leczeniu stanów zapalnych jelit. Natomiast zawarte w czerwonokrzewie mikroelementy zapobiegają anemii – w ten sposób działa żelazo. Poprawiają też stan skóry – odpowiada za to cynk. Dzięki zawartości kwercetyny zmniejszają ilość produkowanej histaminy, co obniża prawdopodobieństwo wystąpienia alergii. Z kolei flawonoidy działają antydepresyjnie, a fluor wpływa korzystnie na szkliwo zębów. Rooibos zawiera także wapno, potas, miedź, magnez i mangan.

Zalety picia herbaty rooibos

Napój z czerwonokrzewu ma wiele zalet:

