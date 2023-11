Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną, która ma duży wpływ na płodność i przebieg ciąży u kobiet. Odpowiednia diagnoza i leczenie to szansa na urodzenie zdrowego dziecka. Nieprawidłowy poziom hormonów tarczycy w ciąży może prowadzić do wielu powikłań i zaburzeń w rozwoju płodu. Planowanie ciąży z chorobą Hashiomoto powinno się odbywać z rozwagą oraz pomocą specjalistów endokrynologii i ginekologii.

Co to jest Hashimoto?

Hashimoto to choroba autoimmunologiczna, związana z układem odpornościowym. W tarczycy powstaje stan zapalny, który ją atakuje i zwalcza. Jest atak własnym komórek odpornościowych, które uznają tarczycę za ciało obce. Stan chorobowy toczy się przez wiele lat w stanie utajnienia. Nie daje żadnych objawów do momenty aż funkcjonowanie tarczycy jest upośledzone. Wyniszczenie tarczycy prowadzi do nieodwracalnej niedoczynności tarczycy. Zostaje również wstrzymana produkcja hormonów T3 i T4.

Hashimoto jest chorobą bezobjawową, symptomy które odczuwa chorujący występują dopiero przy niedoczynności tarczycy. Są to m.in:

wzrost masy ciała,

zaburzenia koncentracji,

zatrzymywanie wody w organizmie,

osłabienie,

łamliwość paznokci,

wypadanie włosów,

sucha skóra,

zaburzenia cyklu miesiączkowego.

Płodność - czy kobieta z niedoczynnością tarczycy może zajść w ciążę?

Niezdiagnozowane lub nieleczone hashimoto może być przyczyną problemów z płodnością. Niedoczynność tarczycy często prowadzi do zaników miesiączki i problemów z owulacją.

Można temu jednak zaradzić. Aby złagodzić niechciane skutki choroby, trzeba uregulować poziom hormonów. Niezbędne jest więc przyjmowanie leków i regularne badania poziomu hormonów: TSH, T3 i T4. Jeśli poziom tych wskaźników jest wyrównany, kobieta ma podobne prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jak osoba zdrowa.

Polskie Towarzystwo Endykrynologiczne i Ginekologiczne ustaliło, iż kobieta w wieku rozrodczym powinna utrzymywać poziom TSH poniżej 2,5. Jeśli chora stara się o dziecko, wskaźnik ten powinien być jeszcze niższy.

Hashimoto w czasie ciąży

Kobieta która zajdzie w ciążę z chorobą Hashimoto musi być pod stałym nadzorem endokrynologa. Lekarz powinien jej zwiększyć dawkę hormonów tarczycy na większą, ponieważ korzysta z nich również płód.

Przez cały okres ciąży trzeba przyjmować leki oraz regularnie badać poziom hormonów tarczycy, badania powinny się odbywać co 4-6 tygodni.

Choroba Hashimoto zwiększa ryzyko poronienia o 3,5% względem zdrowych kobiet. Wpływa także na występowanie innych poważnych powikłań w czasie ciąży lub porodu. Są to między innymi:

przedwczesny poród,

pęknięcia łożyska,

stan rzucawkowy,

krwotok poporodowy,

upośledzenie u dziecka,

zgon noworodka.