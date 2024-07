Handel obwoźny, tak samo jak sprzedaż w tradycyjny stacjonarny sposób, musi być zarejestrowany w urzędzie miasta lub gminy. Ponadto najczęściej prowadzona w ten sposób sprzedaż produktów spożywczych wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia sanepidu.

Handel obwoźny – co należy wiedzieć

Handel prowadzony w sposób obwoźny to dobry sposób na biznes, w którym nie ponosimy kosztów wynajmu lokalu, jednak musimy się liczyć z tym, że ciągłe przemieszczanie się w celu dotarcia z towarem do klienta również wymaga nakładów.

Czynsz czy paliwo: koszty handlu stacjonarnego i obwoźnego

Zanim zdecydujemy się na handel obwoźny dobrze jest przekalkulować kilka kwestii. Przede wszystkim zorientować się jak duża jest różnica miedzy czynszem a wydatkami ponoszonymi na paliwo. Określić grupę odbiorów naszych produktów oraz oszacować zasięg obszaru, na którym decydujemy się działać. Później przychodzi czas na dopełnienie wszelkich formalności, takich jak rejestracja działalności gospodarczej, pozwolenia (np. sanepidu), wystąpienie o nadanie numeru regon, określenie właściwego PKD do prowadzonej działalności. Handel obwoźny figuruje głównie jako PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

Obwoźny handel gazem

Handel butlami z gazem to sposób na biznes szczególnie na terenach wiejskich, gdzie dotarcie do punktu specjalizującego się tego typu działalnością bywa uciążliwe. Prowadzenie sprzedaży gazu wymaga dodatkowych pozwoleń i specjalnych zabezpieczeń, które są wymagane przy transporcie materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Dlatego warto najpierw zapoznać się ze wszystkimi przepisami i obostrzeniami w tego typu handlu.

Handel żywnością – obwoźny sklepik

Obwoźny sklepik to pomysł, który sprawdza się przede wszystkim na terenach wiejskich. Szczególnie tam, gdzie nie ma sklepu stacjonarnego i mieszkańcy zmuszeni są do zaopatrywania się w podstawowe produkty w hipermarketach oddalonych o kilkanaście a nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania. Prowadząc działalność jako obwoźny sklep spożywczo-przemysłowy możemy zaopatrywać się w świeże produkty u lokalnych rolników, co przy okazji pozytywnie wpłynie na regionalną infrastrukturę.

Handel obwoźny – budka z jedzeniem, food truck

W celu rozpoczęcia handlu jedzeniem najpierw należy zakupić odpowiednie auto, które wyposażone jest w niezbędny sprzęt do tego typu działalności. Ponadto taki food-truck musi spełniać określone normy sanitarne, które ustanawia sanepid. Ta popularna obecnie forma handlowania żywnością zyskuje coraz większe grono entuzjastów. Mając tego typu furgonetkę można sprzedawać hot-dogi, hamburgery lub zdrowe sałatki i wegetariańskie przysmaki podczas różnego rodzaju imprez plenerowych lub w okresie wakacyjnym w pobliżu kurortów wypoczynkowych. Pamiętajmy, że we wszystkich tych miejscach musimy najpierw uzyskać odpowiednie pozwolenie.