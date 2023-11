Najlepsze filmy na Halloween sprawdzą się u osób, które nie lubią hucznych zabaw, ale chcą poczuć klimat tego niezwykłego święta. Najczęściej wybieranym gatunkiem jest oczywiście horror. Nie lubisz się bać? Nic straconego.

Poniżej znajdziesz listę sprawdzonych filmów na wieczór filmowy - horrory dla dorosłych i filmy dla dzieci na Halloween.

Najlepsze horrory na Halloween

Halloween

Akcja filmu Halloween z 1978 roku rozpoczyna się w przeddzień tego popularnego święta. Właśnie wtedy z szpitala psychiatrycznego ucieka groźny morderca, który poszukuje swojej następnej ofiary. Na drodze stanie mu psychiatra doktor Loomis. Czy uda się jej zapobiec nadchodzącej tragedii?

Lśnienie

Film Lśnienie to klasyka gatunku, każdy miłośnik filmów powinien go zobaczyć chociaż raz. Jack, szczęśliwy ojciec i mąż, sprawia pieczę nad tymczasowo zamkniętym hotelem. Kiedy burze śnieżne odcinają rodzinę od reszty świata, w mężczyźnie zaczynają zachodzić niepokojące zmiany zachowania.

Obecność

Obecność to jeden z najpopularniejszych horrorów ostatnich lat. Opowiada historię rodziny, którą nawiedza potężny demon. Na pomoc w walce z siłami zła przychodzi słynna para badaczy zjawisk paranormalnych - Lorraine i Ed Warrenowie.

Upiorna noc Halloween

Ten film to zbiór kilku opowieści, których akcja rozgrywa się podczas obchodów Halloween. Są pewne tradycje których nie należy łamać, szczególnie w taką noc. Bohaterzy boleśnie odczują konsekwencje swoich czynów, a niewinna zabawa postawi ich w obliczu śmiertelnego zagrożenia.

Halloween - najlepsze filmy dla dzieci

Miasteczko Halloween

Miasteczko Halloween to świetne animacja, której fabuła rozpoczyna się miasteczku strachów i upiorów. Dyniowy Król ma dość obchodów swojego święta i postanawia się wybrać w podróż. Trafia do świata, w którym świętuje się Boże Narodzenie, postanawia uprowadzić Mikołaja i stworzyć własną wersję tego święta.

Gnijąca Panna Młoda

Młody chłopak przez przypadek oświadcza się sympatycznej nieboszczce. Dziewczyna zabiera go do świata umarłych, gdzie ma się odbyć ceremonia ślubna. Film Tima Burtona zabiera nas do niezwykłego świata, pełnego czarnego humoru i postaci nie z tego świata.

Hokus Pokus

Hokus Pokus to świetny film familijny dla całej rodziny. Trzy złe wiedźmy po 300 latach w noc Halloween powracają z zaświatów. Na drodze do spełnienia ich piekielnego planu stanie trójka dzieci i sprytny kot. Jeśli czarownicą uda się odebrać życie dzieciom, pozostaną na ziemi, jeśli nie, znikną na zawsze.

Straszny Dom

Choć film ten przeznaczony jest dla dzieci, potrafi nieźle przestraszyć. To idealne wybór na seans dla całej rodziny. Wyobraź sobie, że na przeciwko Twojej sypialni stoi rozpadający się dom, nie taki zwykły dom, lecz taki który zjada dziecięce zabawki. Właśnie udało Ci się wcielić w sytuacje głównego bohatera filmu, a to tylko początek...