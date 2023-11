Zimowy ślub pozwala na oryginalną dekorację, niebanalne menu i zorganizowanie nietypowych atrakcji dla gości. Wymaga jednak założenia zimowej sukni ślubnej, odpowiednich butów i okrycia wierzchniego. Te elementy stroju panny młodej powinny być dostosowane do pogody.

Może się wydawać, że jednym z największych wyzwań logistycznych zimowego ślubu jest pogoda. To prawda, że jest ona niepewna o tej porze roku, ale tak samo nie ma gwarancji dobrej pogody latem. Planując ślub w zimie, warto wziąć pod uwagę komfort gości i np. zadbać o ich dojazd do kościoła czy lokalu weselnego.

Zimowa suknia ślubna, okrycia i buty panny młodej

Zimowa suknia ślubna też może być ładna i wystawna, tak jak letnia. Lepiej, jeśli będzie miała długi rękaw i więcej niż jedną warstwę cienkiego tiulu. Odsłonięte ramiona można okryć bolerkiem, peleryną, kożuszkiem czy mniej typowo – jasną skórzaną kurtką lub wielkim szalem (niekoniecznie białym). Okrycia ślubne zimowe nie muszą być w kolorze sukni, warto jednak, by komponowały się z kolorystyką przewodnią.

Należy też odpowiednio zadbać o nogi – niezbędne są pończochy. A jeśli dzień ślubu jest wyjątkowo mroźny, można założyć także cieplejszą bieliznę, np. termoaktywną. Dłonie warto ochronić rękawiczkami (a jeśli suknia ma krótki rękawek lub odsłania ramiona – jest to wręcz obowiązkowe, wówczas można założyć długie rękawiczki).

Równie ważne są buty panny młodej. Najlepiej mieć dwie pary: jedną na ślub i przejazdy, a drugą na wesele. W roli zimowego obuwia dla panny młodej sprawdzą się białe botki czy kozaczki.

Zadanie doboru stroju na zimowy ślub dla pana młodego jest prostsze – wystarczy, że założy on elegancki płaszcz.

Bukiet i dekoracja sali na zimowy ślub

Dekoracja kościoła i sali weselnej, a także bukiet i ślubna butonierka mogą być w dowolnych kolorach, ale ciekawie wyglądają, jeśli są spójne i nawiązują do pory roku. Zimowe bukiety i kompozycje roślinne mogą być np. białe, biało-czerwone czy czerwone, sprawdzą się dodatki z gałązek iglaków, szyszek, gipsówki czy czerwonych drobnych owoców.

Atrakcje i udogodnienia dla gości na ślubie w zimie

Ślub w zimie daje możliwości zorganizowania atrakcji dla gości weselnych, które są niemożliwe do zrealizowania latem, np. pokazu rzeźbienia w lodzie czy kuligu w drodze z kościoła na przyjęcie.

Ważne, by goście przybyli na zimowe ślub i wesele mieli gdzie zostawić okrycia wierzchnie. Warto zorganizować szatnię, a przy dużej ilości weselników – zatrudnić szatniarza.

Ślub zimą: ceny i dostępność terminów

Zimowy ślub można zorganizować w ciągu kilku miesięcy i nawet o średnio 30 procent taniej niż ślub w sezonie letnim. Zimą jest wiele wolnych terminów i ceny dzięki temu są niższe. Dotyczy to nie tylko sali weselnej, ale też honorarium zespołu czy fotografa.

Sesje zdjęciowe a ślub w zimie

Zimowy ślub to świetna okazja do zrobienia niebanalnej, artystycznej sesji zdjęciowej. Zimowe plenery mogą być bajeczne, zwłaszcza jeśli doda się do nich rekwizyty, np. narty, świece czy szaliki i inne akcesoria zimowe. Dobrym pomysłem na sesję zdjęciową może być fotoreportaż z wypadu w góry.

Weselne menu na ślub zimą

Menu na wesele odbywające się zimą może zawierać nietypowe dania rozgrzewające, np. grzane wino, pieczone mięsa, bigos czy „zimowe” ciasta zamiast lekkich przekąsek z owocami i kremem śmietanowym. Komponując menu, warto skłonić się ku produktom sezonowym.