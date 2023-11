Jak sprawdzić gdzie w tej chwili jest burza? Mapa burzowa online pozwoli Ci sprawdzić gdzie dokładnie dzisiaj będzie burza. Zła pogoda potrafi zepsuć wszystkie plany. Wiosna i lato to czas kiedy deszcze i burze z piorunami zdarzają się bardzo często. Przebywanie na zewnątrz w czasie burzy czy gradu może być bardzo niebezpieczne. Pogoda potrafi się zmieniać jak w kalejdoskopie, dlatego mapy burzowe live są bardzo przydatne.

Mapy burzowe online - jak sprawdzić gdzie teraz jest burza?

Burze.dzis.net - mapa burzowa online

To mapa na której możemy zobaczyć wyładowania atmosferyczne w Polsce i Europie. Mapa jest aktualizowana co pięć minut, dzięki czemu mamy aktualne informacji o występujących burzach w naszym regionie. To zaawansowana aplikacja, która pozwoli nam oznaczyć naszą pozycję, pokazać nazwy miast i województw, a także pokazać kierunek i prędkość przemieszczania się chmur.

Polscy Łowcy Burz

Informują na bieżąco o niebezpiecznych warunkach atmosferycznych i rozpowszechniają wiedzę o tym w jaki sposób działają wszelkie zjawiska pogodowe. Chcesz dowiedzieć się więcej o zjawiskach burzowych? Zajrzyj na ich stronę lub fanpage na Facebooku.

Mapa burz live

To serwis pokazujący burze i wyładowania atmosferyczne w czasie rzeczywistym. Na tej mapie możesz sprawdzić pogodę na całym świecie. Atutem jest to, że mapa jest aktualizowana w każdej sekundzie, więc widzisz co się aktualnie dzieje w każdym zakątku świata.

Gdzie znajdziemy oficjalne ostrzeżenia pogodowe?

Pogodynka - oficjalne ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Na stronie Pogodynka możemy sprawdzić najnowsze ostrzeżenie pogodowe dla wybranego regionu. Obowiązuje trzy stopniowa skala zagrożenia:

Warunki sprzyjające występowania niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla ludzi. Wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże szkody materialne oraz zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Wystąpienie bardzo groźnych zjawisk meteorologicznych, powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof.