Gwiazdy na otwarciu sklepu Modivo

W wyjątkowej przestrzeni salonu Modivo świętowaliśmy pierwsze urodziny marki. Wśród gości pojawiła się plejada gwiazd, m.in. Anna Dereszowska, Anna Mucha, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Rozenek-Majdan, Maja Sablewska, Natalia Siwiec, Katarzyna Warnke oraz Piotr Stramowski. Imprezę poprowadził Olivier Janiak, a na zaproszonych gości czekało wiele atrakcji.

Multibrandowy sklep online z modą premium Modivo otworzył pierwszy sklep stacjonarny w Galerii Młociny w Warszawie. Jego formuła, która polega na zamawianiu ubrań przez tablet do przymierzalni, wynika z misji Modivo, jaką jest dostarczanie mody w szybki i nowatorski sposób. Umożliwia ona dokonywanie zakupów online w sklepie offline. Dzięki temu klient otrzymuje dostęp do kilkudziesięciu tysięcy produktów od niemal 250 marek.

Modivo - zakupy online w sklepie offline

Goście w wyjątkowych stylizacjach, które idealnie wpisywały się w najnowsze trendy i estetykę marki Modivo, pozowali na złotej ściance i udzielali wywiadów. Każda z osób miała także możliwość przetestowania nowej formy zakupów.

Mat. prasowe

Modivo jako doskonały przykład „sklepu przyszłości” serwuje nam unikalne połączenie zakupów internetowych z komfortem, jaki oferuje sklep stacjonarny. To wyjątkowe miejsce, w którym nie znajdziemy rzędów wieszaków pełnych ubrań i nie będziemy musieli szukać odpowiedniego rozmiaru wśród sterty produktów. Doświadczenia zakupowe klienta w sklepie Modivo wchodzą na wyższy poziom i są dowodem na to, że moda wraz z technologią tworzą duet idealny.

Marka dostrzegła dwie potrzeby. Po pierwsze - wielu klientów chce stworzyć w czasie zakupów total look, często zbudowany na produktach ulubionej marki lub kilku ulubionych marek. Chcą mieć możliwość dobierania najnowszych trendów i budowania kompletnych stylizacji. Po drugie - klienci chcą wygody. A w Modivo, w jednym miejscu znajdą dziesiątki tysięcy produktów od setek marek. Modivo to bardzo ciekawe zestawienie marek premium, marek sportowych i marek casualowych, co w połączeniu z najwyższymi standardami obsługi klienta, umożliwia komfortowe zakupy. Zespół sklepu wraz z concierge pomagają klientom w procesie proces zakupów krok po kroku, a także doradzają podczas wyboru stylizacji.

Mat.prasowe

Zobaczcie, jak prezentowały się gwiazdy!

Mat.prasowe

Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na zgaszoną zieleń, szerokie ramiona i surfeskie fale na włosach. Niewymuszona elegancja to coś, co lubimy!

Mat.prasowe

Maja Sablewska zawsze wie co w modzie piszczy, dlatego gwiazda postawiła na jasny, ovesizowy żakiet i torebkę na łańcuszku. Stylowo i z pazurem!

Mat.prasowe

Joanna Opozda i Antek Królikowski to obecnie najgorętsza para polskiego show-biznesu! Ona w bieli, on w czerni, w tle złota ścianka. Po prostu idealnie!

Mat.prasowe

Joanna Horodyńska jest znaną miłośniczką mody, dlatego warto inspirować się jej stylizacjami! Czerń przełamana bielą, haftowany kołnierzyk i bufiaste rękawy to trendy, które właśnie wracają w wielkim stylu.

Mat.prasowe

Kasia Zielińska zachwyciła swoim eleganckim lookiem! Musimy przyznać, że w pastelach jej bardzo do twarzy.

Mat.prasowe

Skóra, odważny dekolt, ciekawa biżuteria. Słowem Anna Mucha jest w fantastycznej formie!

Mat.prasowe

Katarzyna Warnke nie boi się odważnych i kontrastowych połączeń, dlatego jest polską ikoną stylu! Biała koszula z czarną broszką od Chanel to był świetny wybór.

Mat.prasowe

Piotr Stramowski, podobnie jak jego żona, lubi bawić się modą. Ostatnio postawił na nonszalancki look i to był prawdziwy strzał w dziesiątkę!

Zastanawiacie się, co można kupić w MODIVO? Dziesiątki tysięcy najmodniejszych ubrań, butów i akcesoriów marek premium. Na przykład takie:

Mat.prasowe

Oversizowa, kraciasta marynarka Marella w męskim stylu jest must-havem w tym sezonie!

Mat.prasowe

Ciężkie, skórzane mokasyny od Evy Minge to hit jesieni 2020. Każda fashionistka już je ma w swojej garderobie ;)

Mat.prasowe

Czerwony plecak Love Moschino to modny i niebanalny sposób na przełamanie klasycznej stylizacji.

Jeśli jeszcze nie byliście, koniecznie musicie odwiedzić sklep MODIVO w Galerii Młociny! Gwarantujemy, że czegoś takiego jeszcze nie widzieliście :). Warto także zaglądać na stronę MODIVO i polować na prawdziwe modowe perełki!

Materiał powstał z udziałem marki MODIVO