Podczas urządzania pokoju dziecięcego zdecydowanie najtrudniejszym zadaniem jest jego umeblowanie. Ze względu na swoją specyfikę wnętrza dla najmłodszych powinny być przede wszystkim bezpieczne. Kiedy ma się już pewność, że takie są można zająć się detalami, które upiększą pokój. Gadżetów i dekoracji nie brakuje, ale w tym przypadku również należy zwracać uwagę na to, aby były one bezpieczne dla dziecka.

Reklama

Urządzając pokój dziecięcy, trzeba pamiętać o tym, że ma być to miejsce, w którym najmłodsi będą nie tylko się bawić i relaksować, ale również uczyć. To powinno stanowić fundament tworzenia przestrzeni nowoczesnej i funkcjonalnej.

Dekorowanie pokoju dziecięcego - od czego zacząć i jak zrobić to tanio?

Osoby, którym zależy na znalezieniu stylowych gadżetów i dekoracji do pokoju dziecięcego w dobrej cenie, muszą nastawić się na to, że może zająć im to trochę czasu. Korzystając z pomocy projektanta wnętrz, mamy ten komfort, że dba on o najdrobniejsze szczegóły. Jeżeli zażyczymy sobie zaaranżowania wnętrza pokoju dziecięcego kompleksowo, z wykorzystaniem możliwie najtańszych elementów wykończeniowych i dodatków, to nie powinno być z tym problemu. Od kosztów usługi projektanta w takich przypadkach nie da się jednak uciec.

Decydując się na udekorowanie pokoju dziecięcego we własnym zakresie, dobrze jest poszukać inspiracji na branżowych portalach. Wizja wymarzonego wnętrza znacznie ułatwia znalezienie konkretnych produktów, które będą potrzebne do jego stworzenia. Najwięcej zależy od tego, dla dziecka w jakim wieku ma być pokój. Jeśli dla niemowlaków, to w tym przypadku najwięcej zależy od preferencji rodziców i od tego, czy będzie to wnętrze dla chłopca czy dziewczynki. W przypadku starszych dzieci należy już brać pod uwagę ich zainteresowania i gust, aby później chciały w tym miejscu spędzać czas.

Propozycje gadżetów i dodatków do pokoju dziecięcego

Aby znaleźć gadżety i dekoracje do pokojów dziecięcych, nie trzeba od razu kierować się do specjalistycznych sklepów. Tam oczywiście wybór powinien być największy, ale jeśli kierujemy się kwestiami cenowymi, to poszukiwania można rozpocząć od supermarketów. W nich - choć często tylko sezonowo - można znaleźć takie ciekawe elementy dekoracyjne, jak:

drewniane półki w różnych kształtach,

naklejki na ścianę,

poduszki dziecięce,

funkcjonalne półki na książki,

pompony z tiulu,

girlandy,

cotton balls (mini lampki),

literki z imieniem dziecka (mogą być wykonane z elementów drewna, plastiku lub tkaniny),

designerskie skrzynie, kartony lub torby na zabawki.

Reklama

Powyższe propozycje są uniwersalne i można je wkomponować zarówno w pokoik dla niemowlaka, jak i w pokój dla starszego dziecka.