Cynk to pierwiastek wpływający na działanie układu odpornościowego oraz nerwowego. Poprawia pamięć, wpływa na odbieranie wrażeń zmysłowych, a także wytwarzanie insuliny. Odpowiada za prawidłowy poziom męskiego hormonu płciowego – testosteronu.

Zawartość cynku w organizmie człowieka to około 2 g. Większość pierwiastka znajduje się w mięśniach szkieletowych, a pozostała część - w masie kostnej. Niewielkie ilości cynku zawarte są też w skórze, prostacie oraz w spermie.

Cynk a układ immunologiczny

Cynk ma wpływ na działanie układu immunologicznego. Odpowiada za działanie komórek, które jako pierwsze bronią organizmu przed patogenami. Obrona ta nie jest skierowana na konkretne zagrożenie, lecz dział w sposób ogólny. Niedobór cynku powoduje spadek odporności i zwiększoną podatność na choroby.

Funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego a cynk

Cynk wpływa na przewodnictwo sygnałów nerwowych pomiędzy synapsami. Dzięki niemu układ nerwowy funkcjonuje prawidłowo. Pierwiastek oddziałuje także na wysoko rozwinięte pod względem ewolucyjnym obszary mózgowia: struktury układu limbicznego oraz korę mózgową. Ich zadanie to odbieranie i przetwarzanie wrażeń wychwytywanych przez zmysły, czyli smak, węch, słuch, wzrok oraz czucie m.in. bólu. Cynk wpływa też na procesy uczenia się i zapamiętywania.

Cynk a działanie trzustki

Trzustka to kolejny organ, na którego funkcjonowanie wpływa cynk. Odpowiada za wydzielanie i informację o ilości insuliny we krwi. Ma udział w produkcji i aktywowaniu enzymów trawiennych znajdujących się wewnątrz trzustki. Niedobór i nadmiar cynku zmniejszają ilość wydzielanych w niej enzymów. Pierwiastek kontroluje prawidłowe funkcjonowanie trzustkowych wysp komórek beta, które mają związek z wytwarzaniem insuliny i kontrolą poziomu glukozy we krwi.

Cynk a testosteron

Cynk odpowiada za syntezę testosteronu poprzez aktywację enzymu, który tworzy ten związek będący podstawowym męskim hormonem płciowym. Niedobór pierwiastka może wywoływać impotencję, a nawet bezpłodność. Cynk zwiększa poziom testosteronu, a także pobudza jądra do pracy. Jest też afrodyzjakiem i podnosi męskie libido.