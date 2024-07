Umowa franczyzy, polega na tym, że franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy swoje logo oraz zespół praw i środków umożliwiających prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Niesie to dla obu stron tej umowy zarówno korzyści, jak i ograniczenia.

Franczyza: zalety

Korzyści płynące z zawarcia umowy franczyzy są obustronne. Dla franczyzobiorcy jest to przede wszystkim możliwość prowadzenia działalności pod znaną marką, która przyciąga klientów, a więc ryzyko porażki jest ograniczone. Uzyskuje on od drugiej strony umowy pakiet franczyzowy, czyli zespół praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz know-how. Korzysta z wypracowanej przez franczyzodawcę renomy, zasad i filozofii prowadzenia biznesu, które już sprawdziły się w praktyce gospodarczej. Co więcej, nie musi zajmować się reklamą i marketingiem, bo to pozostaje w gestii franczyzodawcy. Zaletą dla franczyzobiorcy jest również gwarantowany system dostaw – franchising jest zwykle sprawą priorytetową dla firm, franczyzobiorcy otrzymują więc najlepsze warunki.

Dla franczyzodawcy natomiast największą zaletą tej umowy jest rozwijanie sieci sprzedaży czy produkcji, i to na rozległym terytorium. Ma więc możliwość wzmocnienia swojej pozycji na rynku przy minimalnym wkładzie ze swej strony.

Franczyza: wady

Niewątpliwą wadą prowadzonej w ramach umowy franczyzy działalności gospodarczej jest brak możliwości wypracowania własnej marki, a więc praca na czyjeś konto. Prowadząc biznes franczyzowy nie mamy możliwości wypromowania samych siebie.

Jako wadę można postrzegać również liczne ograniczenia sposobów prowadzenia biznesu. Są one określone w umowie, tak jak konieczność wypłacania wynagrodzenia na rzecz franczyzodawcy. Czasem franczyzobiorca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów reklamy marki, również nieudanej, narzuconej przez producenta. Konieczność ponoszenia opłat na jego rzecz istnieje nawet, jeśli biznes nie okaże się sukcesem. W sytuacji niepowodzenia czy bankructwa należy uregulować zobowiązania pieniężne wobec franczyzodawcy. Warto pamiętać, że wtedy przez określony czas bądź na określonym obszarze będzie dotychczasowego franczyzobiorcę obowiązywał zakaz działalności konkurencyjnej. Również wsparcie ze strony franczyzodawcy jest dość ograniczone, i w dużej mierze jest on skazany na własne siły – uzyskanie pakietu franczyzowego nie jest gwarancją sukcesu. Poza tym, na franczyzobiorcy odbijają się ewentualne nieudane działania, nie tylko reklamowe, oraz innowacje wprowadzane przez franczyzodawcę.

Dla franczyzodawcy natomiast główną wadą działalności prowadzonej w ten sposób są ograniczone możliwości kontroli franczyzobiorcy, szczególnie, jeśli działa on w innym państwie. Ryzyko nawiązania współpracy z nieuczciwym kontrahentem zawsze istnieje, a więc proces doboru potencjalnych franczyzobiorców nie jest łatwy.