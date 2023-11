Co roku sięgamy po świąteczne filmy, które kochamy za to, że zarażają pozytywnym, ciepłym nastrojem, dobrze się kończą i niosą pozytywne przesłanie. Kevin McCallister nigdy się nie nudzi i póki co nie ma sobie równych, ale wraz z każdą kolejną Gwiazdką przybywa mu konkurencji.

Liam Neeson, Nicolas Cage czy Jude Law? Nie musi wybierać ten, kto filmy świąteczne zacznie oglądać na długo przed Bożym Narodzeniem. Lista jest długa i zawiera wiele pozycji obowiązkowych.

Filmy świąteczne dla zakochanych

Mroźne grudniowe wieczory to idealny czas na koc, ciepłą herbatę i film wprowadzający w magiczną aurę Bożego Narodzenia. Jeśli u boku jest ukochana osoba, serce podpowiada, by postawić na romantyczny akcent. Bodaj największym hitem, bez którego wiele par po prostu nie wyobraża sobie świąt, jest To właśnie miłość w reżyserii Richarda Curtisa. Losy ludzi w różnym wieku, zakochanych – lecz nie zawsze szczęśliwie – splatają się tuż przed Gwiazdką, a atmosfera świąt wielu dodaje skrzydeł i odwagi, by walczyć o uczucia. Polską wersją słynnego Love Actually są Listy do M., które mają już trzy części, a w każdej poznajemy nowych bohaterów. Wśród obowiązkowych pozycji trzeba też wymienić Holiday – opowieść o dwóch kobietach pragnących zmienić swoje życie i na jakiś czas… zamienić się domami. Dzięki temu szalonemu pomysłowi obydwie odkrywają swoje nowe, lepsze oblicza.

Filmy świąteczne dla dzieci i młodzieży

W okresie przedświątecznym nie można zapomnieć o najmłodszych. To oni z największą niecierpliwością wyczekują pierwszej gwiazdki, a dzięki produkcjom kinowym łatwiej im przychodzi zrozumienie symboliki związanej z obchodami Bożego Narodzenia. Bajką świąteczną dla dzieci, która potrafi wiele nauczyć, jest Rudolf, czerwononosy renifer – animacja o hierarchii wartości, tolerancji i potrzebie akceptacji. Jeśli maluchy nie przestraszą się już zielonego złośnika z Ktosiowa, powinny obejrzeć słynną amerykańską produkcję Grinch: świąt nie będzie, uświadamiającą, że to kiedy ludzie gromadzą się wokół rozświetlonej choinki, prezenty wcale nie są najważniejsze. Warto również zadbać, by dzieci jak najwcześniej zaznajomiły się z Opowieścią wigilijną, która ma tyle filmowych wersji, że każdego roku można ją odkrywać na nowo.

Kino familijne – świąteczne filmy dla dużych i małych

Więzi rodzinne to jeden z tematów wybijających się w produkcjach świątecznych na pierwszy plan. Bożonarodzeniowe ciepło ogniska domowego sprawia, że pragniemy pielęgnować relacje i budować nić porozumienia nawet z tymi, z którymi na co dzień nie potrafimy znaleźć wspólnego języka. Docenić bliskość drugiego człowieka pozwalają filmy Family Man (z Nicolasem Cage’em) i Przetrwać święta (z Benem Affleckiem). Głównymi bohaterami są tu bardzo zamożni, ale samotni mężczyźni. Obaj aż do pewnego Bożego Narodzenia nie zdają sobie sprawy z tego, że ich życie wypełniała dotąd pustka. Podczas seansu z rodziną nie sposób też ominąć Cudu na 34. ulicy, by odkryć ducha świąt w ludziach, którzy nas otaczają – na wskroś rzeczywistych, a jednak wyjątkowych.