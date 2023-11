Kierunek podróży w ferie zimowe 2018 zależy od zasobów finansowych oraz od tego, czy rodzice mają możliwość spędzenia tego czasu z dziećmi. Decydując się na rodzinny wyjazd, warto rozważyć wizytę w ośrodku narciarskim lub nadmorskiej miejscowości. W przypadku braku urlopu, rozwiązaniem może być wysłanie pociech na zimowe obozowisko.

Reklama

Ferie zimowe są dwutygodniową przerwą międzysemestralną dla wszystkich uczniów i przedszkolaków. W tym czasie rodzice organizują swoim pociechom różne formy wypoczynku. Najpopularniejszym kierunkiem zimowych wyjazdów są góry, gdzie największymi atrakcjami dla dzieci są: śnieg, górskie szczyty i stoki narciarskie.

Zimowy wypoczynek w górach

Ferie zimowe 2018 można spędzić w rozmaity sposób. Dla rodziców niemających w tym czasie urlopu bywają jednak problematyczne. Jedną z propozycji zorganizowania dzieciom czasu wolnego jest wysłanie ich na zimowe obozowisko w górach. W ten sposób zapewnia się swoim pociechom profesjonalną opiekę. Ponadto dziecko ma doskonale zorganizowany czas. Wyjątkowymi, górskimi atrakcjami dla najmłodszych są: jazda na nartach lub sankach, kuligi oraz zdobywanie górskich szczytów. Dodatkowo organizatorzy zimowych obozowisk zapewniają wycieczki do pobliskich miast turystycznych, np. do Zakopanego. W ofercie nierzadko pojawiają się wizyty w ośrodkach SPA, które udostępniają zjeżdżalnie wodne, brodziki oraz kaskady wodne. W przypadku, gdy rodzice mają możliwość wzięcia urlopu w okresie ferii zimowych dziecka, jest to doskonała okazja do wspólnego wyjazdu do malowniczej miejscowości górskiej. Rodzinny wyjazd w góry gwarantuje niezapomniane widoki na ośnieżone szczyty, aktywny wypoczynek oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i dorosłych.

Ferie zimowe 2018 nad morzem – jakie atrakcje?

Popularnym kierunkiem wyjazdów w czasie ferii zimowych jest polskie morze. Krajobraz nadmorskich miejscowości zimową porą całkowicie różni się od tego podziwianego latem. Wizyta nad morzem zimą wiąże się z wyjątkową atmosferą. Czyste i świeże powietrze, jod oraz niezapomniane widoki na olbrzymią taflę wody zachęcają do długich rodzinnych spacerów. Popularnymi kierunkami wyjazdów w ferie zimowe 2018 są ośrodki narciarskie w polskich lub zagranicznych górach. Dodatkowo, nadmorski klimat sprzyja zdrowiu oraz przyczynia się do poprawy odporności. Hotele, pensjonaty i kurorty zlokalizowane nad morzem w okresie ferii zimowych oferują rozmaite atrakcje. Wśród nich pojawiają się:

pobyt w ośrodkach SPA wyposażonych w baseny, sauny i zjeżdżalnie dla dzieci,

kluby zabaw dla najmłodszych, gdzie dzieci mają zapewnioną profesjonalną opiekę , a czas organizują animatorki zabaw,

, a czas organizują animatorki zabaw, sale gier, np. z tenisem stołowym, kręgielnią,

place zabaw,

stadnina koni,

lodowiska na świeżym powietrzu.

Reklama

Ferie zimowe za granicą

Propozycją wyjazdu zimową porą dla rodzin z dziećmi, które wolą wygrzewać się w południowym słońcu niż bawić się w śniegu, jest wizyta w ciepłych krajach. Wiele biur wycieczkowych w okresie ferii zimowych oferuje wyjazdy za granicę w atrakcyjnych cenach, nierzadko w opcji last minute. Spędzenie ferii zimowych 2018 w Grecji, Egipcie lub na Teneryfie to niezwykła okazja do poznania i zwiedzenia nowych rejonów świata. Pomysłem na ferie zimowe 2018 dla miłośników zimowej aury i szaleństw na stokach narciarskich jest rodzinny wyjazd do Francji, Włoch czy Austrii. Decydując się na narciarski wypoczynek, przy wyborze oferty należy zwrócić szczególną uwagę czy zawiera ona ubezpieczenie, skipass w cenie (karnet upoważniający do korzystania z urządzeń w ośrodku narciarskim) oraz jaka jest odległość stoków narciarskich od miejsca zakwaterowania. Koszt wyjazdu za granicę w ferie zimowe jest zależny m.in. od kraju docelowego, standardu obiektu noclegowego, rodzaju transportu (np. samolot, bus wycieczkowy, pociąg, dojazd „na własną rękę”).