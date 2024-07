Fantazje seksualne kobiet i mężczyzn odzwierciedlają ich potrzeby i pragnienia seksualne. Dzięki nim partnerzy mogą określić czego im brakuje podczas seksu, np. uległości, pieszczot, ryzyka, zabawy czy dominacji.

Fantazje seksualne działają podobnie jak afrodyzjaki. Erotyczne pragnienia pobudzają układ nerwowy, zwiększają poziom testosteronu we krwi i sprawiają, że organizm reaguje na bodźce seksualne z większą intensywnością.

Czym różnią się fantazje seksualne kobiet i mężczyzn?

Fantazje erotyczne pozwalają uniknąć seksualnej rutyny. Mogą pojawiać się spontanicznie, w trakcie stosunku, podczas snu lub pod wpływem obrazów, rozmów i filmów. Ich przyczyną są zwykle niezrealizowane potrzeby, bujna wyobraźnia lub ukryte tendencje.

Mężczyźni mają więcej marzeń erotycznych. Oni też potrafią rozbudować i dokładnie opisać swoje intymne pragnienia. Większość kobiet swoje fantazje utrzymuje wyłącznie na poziomie marzeń erotycznych, których nigdy nie zdecydują się wprowadzić w życie. Mężczyźni zaś chcą, by ich pragnienia doczekały się spełnienia. Różnica w podejściu dotyczy również tego z kim ma się odbyć stosunek. Kobiety często marzą o nietypowym scenariuszu erotycznym ze swoim partnerem, mężczyźni natomiast pragną przygody poza związkiem.

Dominacja, filmowanie i trójkąt, czyli fantazje erotyczne kobiet i mężczyzn

Kobiety częściej niż mężczyźni fantazjują o seksie homoseksualnym. Damską fantazją jest seks z dominującym mężczyzną. Uległym stosunkom miałyby towarzyszyć klapsy, zmuszanie do współżycia, wiązanie i rozkazy. Powszechną fantazją kobiet jest ejakulacja na ciało oraz seks w nietypowym miejscu (np. biurze, szpitalu lub toalecie). W kobiecych fantazjach mężczyźni często pojawiają się w miejscu pracy i pod pretekstem nagłej rodzinnej sprawy, zabierają je do domu, by tam oddać się wspólnym pieszczotom.

Mężczyźni wyrażają chęć doznawania pieszczot stopami (footjob) i piersiami partnerki (pozycja na hiszpana). Jednym z najczęstszych męskich pragnień seksualnych jest fantazja o trójkącie z dwiema kobietami. Panowie często marzą też o kobietach w przebraniu (np. niewinnej uczennicy lub bezwzględnej policjantki) oraz o oglądaniu masturbujących się partnerek.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni fantazjują o byciu nagrywanym bądź fotografowanym podczas uprawiania seksu oraz o niezobowiązującym stosunku z przypadkową osobą.