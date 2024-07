Faktura VAT RR wystawiana jest w przypadku nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Obowiązek wystawienia takiej faktury ciąży wówczas na nabywcy. Jest on zobowiązany wypłacić rolnikowi kwotę zryczałtowanego podatku.

Faktura VAT RR: co to oznacza?

Faktura VAT RR to dokument wystawiany przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług, który nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Jest to szczególna procedura przewidziana w ustawie o podatku VAT, dotycząca takich właśnie producentów rolnych. Przewidziana jest w art. 115-118 tej ustawy. Zgodnie z brzmieniem przepisów to nabywca jest zobowiązany do rozliczenia tego podatku, a rolnikowi przysługuje jego zwrot z rąk nabywcy w kwocie zryczałtowanej w wysokości 7%. Jest to dla nabywcy podatek naliczony, który podlega odliczeniu w przypadku płatności bezgotówkowej.

Faktura VAT RR: kto wystawia?

Istotne jest to, że w sytuacji nabycia produktów od rolnika ryczałtowego fakturę VAT RR wystawia nie sprzedawca, a nabywca. Jest on zobowiązany wystawić ją w dwóch egzemplarzach i oryginał przekazać dostawcy.

Faktura VAT RR: co zawiera?

Faktura wystawiona przez nabywcę płodów rolnych powinna zawierać, zgodnie z ustawą o VAT:

