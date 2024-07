W obiegu gospodarczym funkcjonują faktury VAT zarówno podpisane, jak i nieopatrzone podpisem ani pieczątką. Te drugie są jednak tak samo ważne – obowiązek podpisywania faktur został zlikwidowany w 2004 roku w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Elementy faktury VAT

Zgodnie z prawem, obowiązkowe elementy faktury to:

data wystawienia,

kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę ,

, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy,

numery identyfikacji podatkowej podatnika oraz nabywcy,

data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty,

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,

miara i ilość towarów lub zakres usług,

cena jednostkową netto,

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,

wartość towarów lub usług netto,

stawka podatku,

suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i od podatku zwolnioną,

kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto , z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek,

, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek, kwota należności ogółem.

Konkretne przypadki mogą wymagać dodatkowych elementów, jednak nigdy nie jest wymagany podpis ani pieczątka. Taka konieczność została zniesiona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku.

Podpis na fakturze VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podpis wystawcy ani odbiorcy nie jest wymagany. Wciąż zdarza się, że są one podpisywane, nie ma to jednakże znaczenia z punktu widzenia ważności faktury VAT.

Faktem jednak jest, że w praktyce może to mieć znaczenie dowodowe – jeśli wystawca faktury odda sprawę do sądu, przedstawiając nieopłaconą fakturę podpisaną przez odbiorcę, to automatycznie przyjmowana jest ona za dowód w sprawie i może stanowić podstawę wydania nakazu zapłaty. Natomiast dokument niepodpisany nie może stanowić bezspornego dowodu w postępowaniu przed sądem – konieczne będzie dalsze postępowanie dowodowe w sprawie.