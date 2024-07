Efekt Stroopa polega na nazwaniu koloru jakim jest napisane słowo, które musimy przeczytać. Jeżeli bodźce są niespójne wówczas nazwanie koloru przychodzi nam znacznie trudniej. Co to oznacza?

Efekt Stroopa – kolorowe słowa

W momencie, gdy słowo „zielony” napisane jest czcionką o zielonej barwie, wówczas przeczytanie go nie sprawia większych problemów. Tak samo szybko czytamy ten wyraz zapisany inną barwą. Problem zaczyna się, gdy trzeba nazwać kolor, jakim jest napisane słowo. Wtedy do głosu dochodzą mechanizmy związane z automatyką czynności. Czynność bardzo zautomatyzowana - czytanie, zakłóca wykonanie czynności mało zautomatyzowanej - nazwanie koloru, jakim jest to słowo zapisane. Gdy słowo jest zapisane innym kolorem niż jego znaczenie (kolor, przedmiot charakterystyczny dla danej barwy) wówczas popełniamy więcej błędów i przywołanie odpowiedniej nazwy trwa dłużej.

Efekt Stroopa – zastosowanie diagnostyczne

Test Stroopa, wykorzystywany jest w diagnostyce zaburzeń o charakterze organicznym (np. demencje, uszkodzenia mózgu) oraz psychologicznym (np. schizofrenia, uzależnienia, depresja). Podczas szybkiego wykonywania tego testu następuje konflikt między półkulami mózgowymi. Gdy prawa półkula chce nazwać kolor, w tym czasie lewa analizuje znaczenie słowa. Jest to test, dzięki któremu można ocenić selektywną uwagę. Kierowanie całej uwagi na centrum powoduje jednoczesny brak skupienia na tym, co dzieje się na drugim planie. W przypadku niektórych zawodów – takich jak np. pilot, podzielność uwagi jest umiejętnością konieczną. Selektywność uwagi można wytrenować, m.in. za pomocą zabawy efektem Stroopa.