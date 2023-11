Dynia piżmowa pochodzi z Ameryki Środkowej. W Polsce ten gatunek jest rzadko uprawiany. Wyglądem bardziej przypomina melona z bardzo długą szyjką, niż popularne u nas krągłe i pękate dynie zwyczajne. Dynia piżmowa ma lekko orzechowy smak o delikatnym piżmowym zapachu. Jest idealna do pieczenia, znakomicie sprawdza się w formie frytek.

Z względu na bogatą zawartość składników odżywczych warto jeść dynię piżmową w okresie jesiennym. To przyjemny sposób na wzmocnienie organizmu przed infekcjami. Wszystkie dynie mają wysoki indeks glikemiczny. Można go jednak nieco zmniejszyć, dodając do potraw pomidory czy paprykę.

Właściwości i składniki odżywcze dyni piżmowej

Dynia piżmowa znana również jako butternut squash zawiera potas, witaminy z grupy B oraz przeciwutleniacze. Dzięki zawartości tych składników jedzenie jej pozytywnie wpływa na pracę układu nerwowego oraz sprawia, że eliminowane są wolne rodniki, odpowiedzialne za szybsze starzenie organizmu. Ponadto działa przeciwzapalnie i wzmacniająco. Dynia piżmowa jest szczególnie polecana jako urozmaicenie jadłospisu osób, które dbają o linię, gdyż zawiera mało tłuszczu.

100 g miąższu dyni piżmowej zawiera około 40 kcal; 1 g białka; 8 g węglowodanów oraz mniej niż 1 g tłuszczu.

Przepis na pieczoną dynię piżmową z pieczarkami

Składniki na 3 porcje:

1 średniej wielkości dynia,

1 szklanka kuskus,

poł szklanki warzywnego bulionu,

1 cebula,

1 ząbek czosnku,

szczypta cukru,

2 łyżki oleju do smażenia,

2 łyżki sosu sojowego jasnego,

szczypta sproszkowanej gałki muszkatołowej,

1 łyżeczka oregano,

20 dkg pieczarek.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 20 minut + 20 minut pieczenia

Sposób przygotowania:

Przekrój dynię na pół – wzdłuż.

Wydrąż łyżka gniazda nasienne.

Podgrzej bulion i zalej nim kuskus – poczekaj, aż wchłonie płyn.

Na patelni rozgrzej olej, dodaj pokrojoną w piórka cebulę i zeszklij. Wlej sos sojowy, dodaj cukier i podsmażaj przez około 3 minuty, cały czas mieszając. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek.

Umyj pieczarki i zetrzyj je na tarce o grubych oczkach. Dodaj je do cebuli, dokładnie wymieszaj.

Odparuj nadmiar wody z pieczarek podsmażając całość przez kolejne 10 minut.

Przełóż na patelnię kuskus, połącz go z cebulą i pieczarkami. Dodaj przyprawy.

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza.

Nafaszeruj dynię i piecz przez 20 minut.

Przygotowana w ten sposób dynia piżmowa jest doskonałym pomysłem na kolację.

Przepis na frytki z dyni piżmowej

Składniki na około 2 porcje:

1 średniej wielkości dynia piżmowa,

5 łyżek oleju np. rzepakowego,

1 łyżka ziół prowansalskich,

1 ząbek czosnku,

pół łyżeczki soli,

szczypta chili.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 20 minut + 20 minut pieczenia

Sposób przygotowania:

Obierz dynię – jeżeli jest młoda, wystarczy ci zwykła obieraczka do warzyw. W przypadku, gdy skórka jest zdrewniała, użyj bardzo ostrego i cienkiego noża.

Przekrój dynię na pół, wydrąż łyżka gniazda nasienne i pokrój miąższ na grube frytki.

Do miseczki wlej olej, dodaj przyprawy, sól, starty na tarce czosnek i dokładnie wymieszaj.

Umieść dyniowe frytki w dużej misce, polej smakowym olejem i dokładnie wymieszaj, aby każdy kawałek był pokryty płynem.

Rozgrzej piekarnik do 190 stopni Celsjusza.

Rozkładaj frytki na blaszkach wyłożonych papierem do pieczenia.

Piecz dynię przez około 20 minut, w trakcie sprawdzaj, czy jest gotowa.

Przygotowane w ten sposób frytki z dyni piżmowej są idealnym dodatkiem do dań. Sprawdzają się również jako przekąska.

Smacznego!

Dynię piżmową w całości można przechowywać w chłodnym miejscu (nie w lodówce) nawet przez 3 miesiące.