Agnieszka Kaczorowska w internetowym programie Łukasza Jakóbiaka pokazała swoje mieszkanie. Gwiazda wczesną wiosną odebrała klucze do nowego mieszkania, a następnie przez kilka miesięcy urządzała je. Efekt? Mieszkanie jest przytulne i nowoczesne. Oprócz salonu połączonego z kuchnią oraz sypialni, Agnieszka ma do swoje dyspozycji ponad 50-metrowy taras. Takie mieszkanie z tarasem zawsze było jej wielkim marzeniem! Fani Agnieszki są zachwyceni jej nowym lokum i gratulują jej gustu. Jak wygląda mieszkanie Agnieszki Kaczorowskiej? Zobacz wideo, a na kolejnych slajdach znajdziesz zdjęcia z nowego mieszkania Agnieszki.

Agnieszka Kaczorowska wraca do "Tańca z gwiazdami"

Rok 2016 był dla tancerki przełomowy. Nie tylko dlatego, że gwiazda wprowadziła się do nowego mieszkania, ale również dlatego, że podjęła trudną decyzję o odejściu na pewien czas z show "Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska chciała wrócić do tańca turniejowego i zdobyć kolejne trofeum, ale ostatecznie nie udało jej się zrealizować tego marzenia. Konflikt z tanecznym partnerem Kamilem Kuroczko doprowadził do tego, że musiała zrezygnować ze swoich marzeń o powrocie na turnieje. Tancerz zarzucał jej w mediach, że nie poświęcała się treningom, a skupiała się na innych projektach. Ostatecznie gwiazda zaczęła przygotowania do musicalu poświęconego życiu Jana Pawła II, a niedawno podjęła decyzję o powrocie do "Tańca z gwiazdami". Już wiosną zobaczymy ją w nowej edycji tanecznego show. Cieszycie się?

