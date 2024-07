Skuteczność domowych sposobów na chrapanie zależy od przyczyn problemu. Chrapanie jest uciążliwe i utrudnia wypoczynek zarówno osobie dotkniętej problemem jak i jej partnerowi.

Reklama

Bardzo często chrapanie spowodowane jest nadwagą lub nieodpowiednim stylem życia, ale czasem wymaga konsultacji laryngologicznej.

Skąd się bierze chrapanie?

Chrapanie może być spowodowane wieloma czynnikami. Najważniejszym z nich jest nadwaga. Bardzo często chrapanie spowodowane jest tkanką tłuszczową, która uciska drogi oddechowe i zmniejsza objętość płuc, zwiększa opór przepływającego powietrza. Utrudnia przez to oddychanie. Istotna jest także pozycja ciała podczas snu. Pozycja na wznak sprawia, że język przesuwa się do tyłu i w dół. Pozycja przyjmowana w trakcie snu ma związek z częstotliwością chrapania u osób z prawidłową wagą. W przypadku osób z nadwagą – pozycja w czasie snu nie ma żadnego znaczenia. Chrapaniu sprzyja rozluźnienie mięśni otaczających gardło środkowe. Staje się to pod wpływem alkoholu.

Zobacz także

Niedrożny nos – skrzywiona przegroda nosowa, zmiany zapalne oraz polipy utrudniają oddychaniei mogą być przyczyną chrapania. U dzieci chrapanie jest często wywołane przerostem migdałka podniebiennego.

Czy chrapanie jest groźne?

Chrapanie może stanowić zagrożenie, jeśli towarzyszą mu przerwy w oddychaniu, czyli tzw. bezdechy. Odgłosy chrapania narastają, później następuje cisza zakończona chrapnięciem – w ten sposób objawia się bezdech. Takie przerwy mogą trwać nawet minutę i występować nawet kilkadziesiąt razy w nocy. Przerwy w oddychaniu powodują arytmię, nadciśnienie, a nawet zawał. W przypadku niepokoju o siebie lub partnera – warto skonsultować stan dróg oddechowych u laryngologa.

Co pomoże na chrapanie?

Przed wizytą u lekarza warto wprowadzić zmiany w stylu życia. Domowe sposoby mogą zneutralizować dolegliwości związane z zaburzeniami snu.

Zmiana pozycji snu. Spanie na wznak sprawia, że chrapanie się pogłębia. Aby nie chrapać należy położyć się na boku. Żeby w czasie snu pozycja się nie zmieniała, warto położyć za sobą zwinięty koc.

Zapobieganie infekcjom. Chrapanie bardzo często związane jest z niedrożnością górnych dróg oddechowych. Niewyleczony katar, problemy z zatokami czy migdałkami powodują oddychanie ustami, co wpływa na chrapanie.

Dobranie odpowiedniej poduszki. Ograniczyć chrapanie można poprzez wybranie poduszki anatomicznej, która dopasowuje się do kształtu głowy. Prawidłowe ułożenie głowy, podparcie szyi wpływają na właściwe oddychanie.

Rezygnacja z używek. Palenie papierosów wpływa na zaleganie śliny w gardle, podrażnia i powoduje obrzęk. Przez to utrudnia oddychanie. Alkohol powoduje wiotczenie mięśni gardła i języka. W podobny sposób działają leki uspokajające i preparaty nasenne.

Dieta. W problemie z chrapaniem pomaga przejście na zdrową dietę i aktywny tryb życia. Ludzie otyli chrapią głośniej i częściej.

Odpowiednia sypialnia. Na chrapanie ma wpływ stan pomieszczenia, w którym się śpi. Optymalna temperatura do spania to 18-21 stopni Celsjusza, a wilgotność to 40-60%. Zapobiega to wysuszaniu błony śluzowej i niweluje przyczynę chrapania.

Preparaty ułatwiające oddychanie. W aptekach można znaleźć dostępne bez recepty środki, które pomagają redukować chrapanie.

Reklama

Wizyta u laryngologa. Jeśli domowe metody nie skutkują to znaczy, że chrapanie jest spowodowane problemami, które należy skonsultować z laryngologiem.