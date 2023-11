Zwierzęta zimą potrzebują wsparcia człowieka w zdobywaniu pożywienia, by przetrwać. Ptaki zimujące w Polsce, m.in. wróble, trznadle sikorki, gile czy kawki i gawrony, oprócz jedzenia potrzebują także wody. Karmnik dla ptaków można zbudować samemu lub kupić. Należy o niego dbać przez całą zimę.

Karmnik dla ptaków: kiedy i co do niego wkładać?

Dokarmianie ptaków i innych zwierząt zimą można zacząć wtedy, gdy temperatura spada poniżej 0 stopni Celsjusza. Mróz utrudnia znalezienie pożywienia i sprawia, że organizm zużywa więcej energii, by przetrwać. Dlatego ptaki potrzebują ludzkiej pomocy zwłaszcza podczas największych spadków temperatury. Ważne, by w czasie odwilży zmniejszyć ilość serwowanego pokarmu – ptaki nie potrzebują wtedy dużych ilości jedzenia. Jeśli pożywienia będzie zbyt wiele, zepsuje się ono i trzeba będzie je wyrzucić.

W zależności od tego, jakich ptaków w okolicy jest najwięcej, pokarm należy dostosować pod względem rodzaju i ilości. Jedne z najpopularniejszych ptaków – sikorki – są miłośniczkami tłuszczu zwierzęcego i ziaren roślin oleistych. Można do karmika przymocować kawałek surowej, niesolonej, czystej słoninki albo zbudować i umieścić w siatce odżywczą kulę z tłuszczu i ziaren.

Dla mazurków i wróbli, trznadli, rudzików czy strzyżyków źródłami energii są ziarna słonecznika, proso, drobne kasze czy płatki owsiane. Dla większych ptaków, np. kawek i gawronów, karmnik można uzupełniać grubymi kaszami, różnymi ziarnami oraz okruchami białego czerstwego pieczywa.

Karmnik dla ptaków należy też zaopatrzyć w wodę. W czasie mrozów jej zdobycie dla zwierząt jest trudniejsze niż zdobycie jedzenia.

Karmnik dla ptaków i kula z tłuszczu z ziarnami – metody wykonania

Karmnik dla ptaków można zrobić z drewna sosnowego. Zimową stołówkę dla ptaków buduje się z deski o długości około 120 i szerokości 25 centymetrów, kantówek – dwóch po 21 cm i czterech po 18 cm, wkrętów do drewna, małych gwoździ, przy pomocy młotka, wkrętarki, metrówki i impregnatu do drewna oraz pędzelka.

Po dwie kantówki o długości 18 cm należy połączyć dłuższymi listewkami i obie części przymocować do deski – podstawy karmika, tak, by mógł się na nich oprzeć daszek. Warto do podstawy dodać boczne listewki, by pożywienie nie wysypywało się z karmnika. Następnie do konstrukcji należy przymocować dwuspadowy daszek (przy pomocy wkrętów) i cały karmnik zaimpregnować wyłącznie od zewnątrz, by był odporny na panujące zimą warunki pogodowe.

Kulę tłuszczową dla sikorek robi się ze smalcu i ziaren dostępnych np. jako gotowe mieszanki. Niesolony smalec należy rozpuścić, dodać do niego ziarna i poczekać, aż całość stężeje na tyle, by dało się formować kule. Dłońmi wystarczy ulepić kule i umieścić je w siatce z oczkami. Tak przygotowane pożywienie wystarczy wywiesić na zewnątrz w miejscu niedostępnym dla kotów.

Utrzymanie karmnika

Karmnik należy uzupełniać bardziej lub mniej obficie, zgodnie z temperaturą panującą na zewnątrz. Należy go również sprzątać regularnie, by wewnątrz nie zalegały zepsute jedzenie ani zamarznięta woda.

W czasie odwilży można dosypywać pokarm dla ptaków w niewielkiej ilości, podczas mrozów – w znacznie większej. Nie należy do dokarmiania używać solonych ziaren ani okruchów, ponieważ szkodzą one ptakom.