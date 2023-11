Przyczyny nieokazywania czułości w związku zwykle są związane z brakiem uczuć ze strony matki lub nadopiekuńczością obojgu rodziców. Jednak okazywanie uczuć może być błędnie interpretowane przez partnerów, którzy w różny sposób mogą wyrażać swoje emocje. Podstawą do zmiany tej sytuacji jest konstruktywna i szczera rozmowa.

Reklama

Sytuacja, gdy partner nie wyraża uczuć, nie okazuje zainteresowania oraz nie zaskakuje drugiej połówki może być dla niej bardzo trudna. Niekiedy jest to pierwszy symptom kryzysu w związku. Skrajnym przykładem braku okazywania emocji jest zaburzenie psychiczne zwane aleksytymią emocjonalną.

Przyczyny nieokazywania czułości w związku

Brak czułości ze strony jednego z partnerów zwykle ma swe przyczyny w dzieciństwie. Psychoanalitycy twierdzą, że źródłem tego jest nieprawidłowa relacja z matką, która nie dawała dziecku wystarczająco dużo uwagi i poświęcenia. Miłość matczyna jest podstawą do prawidłowego rozwoju, również na płaszczyźnie emocjonalnej. Na początku dziecko nie może się pogodzić z brakiem uczuć, jednak z biegiem czasu akceptuje jej stosunek. Przyjmuje też te schematy i zaczyna okazywać emocje z podobnym zaangażowaniem do bliskich sobie osób. Zależność ta jest większa u córek niż u synów.

Kolejną przyczyną jest rodzicielska próba uchronienia dziecka przed przeżywaniem negatywnych emocji. Objawia się to nadmierną opiekuńczością wobec podopiecznego oraz zabranianiem mu wielu rzeczy, które potencjalnie mogą mu zagrozić. W przyszłości skutkuje to brakiem umiejętności regulacji emocji oraz chłodnością emocjonalną.

Psychologowie społeczni dopatrują się przyczyn małej uczuciowości w uczeniu dziecka twardości wedle maksymy „chłopaki nie płaczą”. Wielu mężczyzn zostało wychowanych w przekonaniu, że okazywanie uczuć jest niemęskie.

Czułość czułości nie równa

Uogólniając, kobiety są znacznie bardziej słuchowcami, więc lubią słyszeć miłe słowa, dzięki którym czują się docenione. Mężczyźni są wzrokowcami i preferują czyny. Zwykle partnerzy okazują uczucia w taki sposób, w jaki sami chcieli by być docenieni. Tak więc wielokrotnie to, co jednej stronie wydaje się okazaniem czułości, dla drugiej jest powierzchowne. Mężczyźni często pokazują miłość poprzez zadbanie o swoją kobietę. Dla nich umycie samochodu lub zorganizowanie imprezy dla swojej kobiety może być szczerym okazaniem czułości. Natomiast ona może nie odebrać tego w ten sposób i nadal będzie czekać np. na pochlebstwa na temat jej wyglądu. Podstawą w tym (i wielu innych) nieporozumieniu jest konstruktywna rozmowa. Należy wzajemnie wyjaśnić sobie, jak ważne jest okazywanie sobie uczuć oraz przedstawić wzajemne potrzeby. W przeciwnym razie konflikt będzie narastał i prędzej czy później przerodzi się z kryzys.

Praca nad swoimi emocjami

Reklama

Gdy przyczyną nieokazywania czułości przez partnera jest jego trudne wychowanie, najlepszym lekarstwem na to jest rozmowa, która pomoże uświadomić mu związek tej sytuacji z dzieciństwem. Jest to ciężka praca, jednak jeśli wykona się ją wspólnie, przychodzi znacznie łatwiej. W tym celu należy przypomnieć sobie jak najwięcej sytuacji z dzieciństwa, które mogły powodować oziębłość emocjonalną. Następnym krokiem dla partnera jest zrozumienie, że są to błędne schematy, które mają destrukcyjny wpływ na obecne życie. Relacja z partnerem nie ma związku ze stylem zachowań rodziców. Ćwiczenie to należy zakończyć próbą zakodowania nowego przekonania na temat emocji, np. „okazywanie uczuć buduje nasz związek”. Jest to trudny proces, jednak stosowany regularnie i świadomie może przynieść duże korzyści dla obu stron.