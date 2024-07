Muffinki także mogą być dietetyczne. To pyszny deser, który wprawdzie kojarzy się ze spływającą czekoladą, ale może być niskokaloryczny. Słodkie babeczki są uwielbiane przez wszystkich i można je przygotować w bardzo prosty sposób.

Dietetyczne muffinki bananowo - żurawinowe

Muffinki mogą zastąpić podwieczorek, albo być słodkim dodatkiem do kawy. Nie trzeba z nich rezygnować, jeśli jest się na diecie. Zamiast cukru można do nich dodać miód, co sprawi, że nie stracą swojego smaku, a staną się zdrowsze. Jedna taka muffinka to zaledwie 142 kcal.

Dietetyczne muffinki owsiano-bananowe z dodatkiem suszonej żurawiny – przepis

Składniki:

dwa dojrzałe banany,

pół opakowania suszonej żurawiny,

szklanka owsianych płatków,

szklanka razowej mąki żytniej,

0,75 szklanki chudego mleka,

jedno całe jajko i dwa białka,

3 łyżki oleju,

3 łyżki miodu,

3 łyżeczki proszku do pieczenia,

2 łyżeczki cynamonu,

szczypta zmielonej gałki muszkatołowej.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Rozgnieć banany i zmiel na pył płatki owsiane (za pomocą blendera lub młynka).

Jajko i białka roztrzep i połącz z mlekiem, olejem i bananami.

Wsyp płatki i odczekaj kilka minut, aż zmiękną.

Dodaj pozostałe składniki.

Wyłóż muffiny do foremek i ułóż na blaszce.

Piecz 20 minut w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni.

Smacznego!