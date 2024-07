Osoby chore na kamicę żółciową powinny jeść regularne posiłki, a w ich jadłospisie powinny dominować dania gotowane w wodzie lub na parze. Dieta osób zmagających się z kamicą żółciową powinna być lekkostrawna, a tłuszcze zwierzęce powinny być znacznie ograniczone.

Reklama

Zasady, których należy przestrzegać w przypadku kamicy żółciowej

Dieta osób cierpiących na kamicę żółciową powinna być zbilansowana zgodnie z zasadami racjonalnego odżywiania. Posiłki powinny być jedzone regularnie (co ok. trzy godziny), a jadłospis uwzględniać trzy główne posiłki (śniadanie, obiad i kolację) oraz dwie przekąski. Jeśli to tylko możliwe, posiłki należy jeść bez pośpiechu. Istotny jest sposób przygotowania potraw – zdecydowanie lepiej gotować je w wodzie lub na parze, dusić bez tłuszczu, a unikać smażenia.

Działanie diety w kamicy żółciowej

Dieta w kamicy żółciowej ma na celu:

zapobieganie silnym skurczom pęcherzyka żółciowego poprzez ograniczenie pokarmów takich, jak tłuszcze podgrzane do wysokich temperatur czy tłuste mięsa i wędliny;

utrzymanie prawidłowej perystaltyki jelit poprzez jedzenie lekkostrawnych produktów zawierających błonnik, np. suszonych owoców lub gotowanych warzyw ;

; zapobieganie nasilania objawów bólowych poprzez wyeliminowanie z diety produktów wzdymających, takich jak warzywa strączkowe;

stopniowym opróżnianiu woreczka żółciowego z żółci i zmniejszeniu ryzyka pojawienia się bólu, osiągnąć to można poprzez regularne jedzenie posiłków.

Przykłady produktów polecanych i niewskazanych

Dla osób zmagających się z kamicą żółciową, polecane jest pieczywo jasne pszenne, niewskazane natomiast pieczywo razowe. Na kanapce mogą znaleźć się biały chudy ser i chuda wędlina (np. drobiowa), zrezygnować natomiast należy z tłustych wędlin i serów topionych. Do picia polecana jest woda niegazowana, słaba herbata czy kawa zbożowa, niewskazana natomiast naturalna kawa, napoje gazowane i alkoholowe. Lepiej wybrać zupę jarzynową lub przygotowaną bez wywarów z kości i mięsa, a zrezygnować z zupy fasolowej czy grochówki. Z mięs można wybierać pomiędzy chudą cielęciną, indykiem czy kurczakiem (bez skóry), a unikać wieprzowiny, kaczki czy podrobów. Gotowane warzywa, takie jak buraki, ziemniaki czy marchew, można włączyć do diety, a wyeliminować z niej surową paprykę, fasolkę szparagową czy szczaw. Do doprawiania stosować można łagodne przyprawy, takie jak koper czy majeranek, a unikać octu czy chilli.

Zobacz także

Reklama

Dieta powinna być również zróżnicowana ze względu na przebieg choroby – inne wytyczne będą dla osób z kamicą żółciową bezobjawową, inne natomiast w przypadku zaostrzenia choroby. Dietę najlepiej skonsultować z lekarzem lub dietetykiem.