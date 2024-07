Dieta św. Hildegardy nazywana jest także dietą orkiszową, ponieważ jadłospis powinien właśnie na nim bazować. Najlepiej, aby pojawiał się w przynajmniej trzech posiłkach w ciągu dnia.

Reklama

Orkisz zawiera dużo białka i zdrowe kwasy nienasycone. Zawiera jednak gluten, dlatego nie powinien być zamiennikiem zwykłej pszenicy w diecie bezglutenowej u osób nie tolerujących glutenu.

Podstawowe zasady diety św. Hildegardy

Oprócz orkiszu przepisy siostry Hildegardy bazują na jadalnych kasztanach i koprze włoskim. Równie ważne jest stosowanie przypraw. Do tzw. ziół siostry Hildegardy należą m.in. galgant, hyzop, macierzanka i bertram, które mają prozdrowotne właściwości. Przepisy nie zawsze wymagają ich wykorzystania, a często można też stosować zamienniki, np. cynamon zamiast rozgrzewającego galgantu.

Habermus na śniadanie

Habermus przypomina tradycyjną owsiankę. W okresie letnim można wykorzystać owoce sezonowe i zamiast migdałów posypać danie świeżymi jagodami lub poziomkami.

Zobacz także

Składniki:

2 szklanki wody,

1 szklanka płatków orkiszowych,

1 jabłko,

1/3 szklanki żurawiny i rodzynek,

szczypta soli,

łyżeczka brązowego cukru,

0,5 łyżeczki cynamonu lub galgantu i bertramu,

łyżeczka posiekanych migdałów.

Czas przygotowania: 20 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

Jabłko pokrój na małe kawałki.

Wodę, płatki orkiszowe, sól, jabłko, rodzynki i żurawinę wymieszaj w garnku.

Doprowadź do wrzenia.

Po zagotowaniu zmniejsz ogień i gotuj przez 5 minut.

Nałóż do miski i posyp cynamonem, cukrem i migdałami.

Chleb bananowy – idealny na przekąskę

Chlebek bananowy to zdrowa przekąska, którą można wziąć do pracy. Do jego przygotowania najlepiej wykorzystać bardzo dojrzałe, wręcz przejrzałe, brązowe banany. To ciekawy i słodszy zamiennik dla chlebka orkiszowego.

Składniki:

20 dag miękkiego masła,

1 szklanka brązowego cukru,

2 jajka,

2 szklanki mąki orkiszowej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

3 dojrzałe banany,

0,5 szklanki posiekanych migdałów,

szczypta soli.

Czas przygotowania: 1,5 godziny

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni.

Rozgnieć banany na papkę.

Masło zmiksuj z cukrem na gładką masę.

Dodawaj po jednym jajku.

Wsyp proszek do pieczenia, mąkę i szczyptę soli, ciągle miksując.

Dodaj papkę bananową i migdały.

Keksówkę nasmaruj margaryną i wysyp bułką tartą.

Masę przełóż do keksówki i piecz około godziny. Chlebek będzie gotowy, gdy po wyjęciu z niego wykałaczki będzie sucha.

Orkiszowe risotto – obiad na diecie Hildegardy

Przepisy Hildegardy z Bingen są w dalszym ciągu udoskonalane i unowocześniane. Przykładem jest risotto, którego mistyczka oczywiście proponować nie mogła, gdyż był to w średniowieczu towar luksusowy. Orkiszowe risotto jest smaczne, sycące i doskonale sprawdzi się jako danie obiadowe.

Składniki:

1 szklanka ziaren orkiszu,

1 cebula,

1 łyżka oleju kokosowego,

2 szklanki wody,

1 marchewka,

1 zielona papryka,

10 pomidorków koktajlowych,

3 ząbki czosnku.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij na patelni.

Czosnek obierz i przeciśnij przez praskę - dodaj do cebuli.

Dodaj pokrojoną w kostkę marchewkę, paprykę oraz przekrojone na pół pomidorki.

Wsyp ziarna orkiszu i smaż razem z warzywami.

Wlej wodę i gotuj całość, co jakiś czas mieszając.

Gotuj do momentu, aż orkisz wchłonie wodę.

Smacznego!