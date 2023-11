5 z 6

Małgosia w poniedziałki na śniadanie je tosta pełnoziarnistego z awokado, a na drugie śniadanie pije koktajl warzywny. Obiad to krem z cukinii posypany prażonymi ziarnami słonecznika, a przekąską są orzechy. 40-latka na kolację je sałatkę z komosą i ciecierzycą. Co ważne, musi być ona spożyta do godz. 19.

We wtorek gwiazda na śniadanie je omleta z pomidorami, na drugie śniadanie pije zielony koktajl imbirowy. Obiad to rosół wegański. Zamiast mięsa Rozenek daje większą ilość włoszczyzny. Przekąską są daktyle, a kolacja to amarantus z warzywami, suszonymi pomidorami i orzechami.

Gwiazda w środy je jaglankę z owocami, a później popija ją czerwonym koktajlem z buraka. Obiad to wegańska pomidorowa, a później Małgosia je hummus z surową marchewką. Na kolację gwiazda spożywa sałatkę z pieczonych batatów z ciecierzycą.

A jak wygląda dieta gwiazdy w czwartek i piątek?