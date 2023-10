Szukcie inspiracji na pyszne posiłki w czasie "narodowej kwarantanny"? Proponujemy deser ryżowy z jabłek. Owoce wystarczy pokroić w kostkę, doprawić cynamonem i zapiec w piekarniku. Ryż dobrze smakuje z czekoladą oraz polewą z truskawek, porzeczek, malin i jagód.

Do deserów ryżowych można dodać bitą śmietanę, suszone śliwki, morele i rodzynki. Po przełożeniu ryżu do pucharków lub miseczek do ozdoby warto użyć kolorowej posypki.

Ryż z jabłkami, cynamonem i słodką śmietaną, krok po kroku

Składniki (na 2 porcje):

1 woreczek ryżu,

2 jabłka,

2 płaskie łyżeczki cynamonu,

2 łyżki śmietany 36 procentowej (do deserów),

(do deserów), 250 mililitrów mleka (1 szklanka),

1 łyżka cukru,

125 mililitrów wody (pół szklanki).

Czas przygotowania: około 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Ryż ugotuj według wskazówek na opakowaniu.

W rondlu zagotuj mleko z cukrem .

. Dodaj ryż i gotuj około 3 minuty.

Wlej śmietanę, wymieszaj i odstaw z ognia.

W oddzielnym rondlu wlej wodę.

Jabłka obierz ze skórki i usuń pestki.

Owoce pokrój w kostkę, dodaj do wody i dopraw cynamonem.

Gotuj na małym ogniu około 5 minut.

Do małego naczynia żaroodpornego układaj na przemian 1 łyżkę jabłek, 1 łyżkę cynamonu (aż skończą się składniki).

Nagrzej piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza .

. Piecz jabłka z ryżem 10-15 minut.

Całość lekko oprósz cynamonem.

Smacznego!

Ryż z owocową polewą, krok po kroku

Składniki (na 2 porcje):

1 woreczek ryżu,

10 truskawek,

10 malin,

15 jagód,

15 porzeczek,

opakowanie jogurtu naturalnego (210 gramów),

(210 gramów), 500 mililitrów mleka,

3 łyżki cukru.

Czas przygotowania: około 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Mleko wylej do garnka.

Dodaj 1 łyżkę cukru i zagotuj.

Włóż worek ryżu i gotuj 12 minut.

Zdejmij z ognia i odstaw na 15 minut (nie wyjmując torebki z mleka).

Truskawki, maliny, jagody i porzeczki zmiksuj blenderem.

Dodaj jogurt naturalny, 2 łyżki cukru i wymieszaj.

Ryż przełóż do miseczek lub pucharków .

. Polej z wierzchu owocowym sosem.

Deser możesz ozdobić kawałkiem pomarańczy lub suszonej moreli.

Smacznego!

Ryż z czekoladą, krok po kroku

Składniki (na 2 porcje):

1 woreczek ryżu,

1 tabliczka mlecznej czekolady (albo gorzkiej),

(albo gorzkiej), 1 łyżka masła,

500 mililitrów mleka,

1 łyżka śmietany 12 procentowej,

1 łyżeczka wiórków kokosowych.

Czas przygotowania: około 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Zagotuj mleko w rondlu.

Dodaj ryż i gotuj 15 minut.

Rozetnij woreczek i wysyp ryż do mleka.

Dodaj masło, czekoladę i mieszaj, aż się rozpuści.

Zdejmij z ognia i dodaj śmietanę.

Wymieszaj delikatnie składniki.

Przełóż ryż do pucharków i posyp wiórkami kokosowymi.

Smacznego!

