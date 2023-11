Prosciutto jest włoską suszoną szynką, występującą w dwóch wariantach: w postaci nieprzetworzonej (prosciutto crudo) i gotowanej (prosciutto cotto). Zazwyczaj produkuje się je z tylnej nogi świni, a niekiedy również z dzika. Proces produkcji tego typu wędlin trwa od 9 do 24 miesięcy i jest uzależniony przede wszystkim od wielkości szynki.

Prosciutto w języku włoskim dosłownie tłumaczy się jako szynkę. We Włoszech każdy region ma swoją własną odmianę wędliny. Jej najpopularniejszym rodzajem jest prosciutto di parma, czyli szynka parmeńska, której smak docenili już starożytni Rzymianie. Wytwarza się ją z wieprzowych udźców z kością. Jej charakterystyczną cechą jest delikatny smak, który związany jest z niską zawartością soli w tej wędlinie.

Priosciutto crudo

Priosciutto crudo jest to surowa szynka wieprzowa, która wytwarzana jest ze zwierząt ważących co najmniej 150 kg. Swój specyficzny smak zawdzięcza długiemu procesowi dojrzewania we włoskim mikroklimacie. Z tego względu receptury tej wędliny nie da się odtworzyć w innych krajach. Priociutto crudo uzyskuje się w wyniku moczenia w solance i dojrzewaniu mięsa wieprzowego. Dzieli się je na dwa rodzaje – pierwszą grupę tworzą szynki, produkowane z mięsa pozbawionego części golenia. Przykładem takiej wędliny jest prosciutto di parma, czyli popularna na całym świecie szynka parmeńska. Drugą grupę tworzą szynki, powstałe ze świeżych udźców wieprzowych, np. szynka świętego Daniela. Tego typu wędliny powstają z określonych ras świni, które hodowane są w specjalnych warunkach. Nie bez znaczenia jest również to, że szynki typu crudo powstają przy użyciu soli morskiej. Proces ich dojrzewania jest długi – w zależności od wielkości szynki trwa on od 10 miesięcy do nawet kilku lat.

Priosciutto cotto

Priosciutto cotto jest wieprzową szynką gotowaną, która powstaje z żywca ważącego co najmniej 160 kg (max. 180 kg). Najczęściej produkuje się ją ze świńskich ud, które muszą być odpowiednio przycinane. W dalszej kolejności w mięso wciera się sól, pieprz oraz przyprawy, a następnie szynkę poddaje się procesowi gotowania. Co istotne, ten typ włoskiej wędliny gotuje się bardzo długo, dzięki czemu tworzy się unikalna struktura. Priosciutto cotto jest bardzo aromatyczna i delikatna w smaku. Jest najpopularniejszą szynką delikatesową we Włoszech, wykorzystuje się ją najczęściej do kanapek, pizzy i różnego typu sałatek.