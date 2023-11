Łyżwy dla dziecka można wypożyczyć na lodowisku, ale gdy maluch zechce trenować jazdę, nie obędzie się bez zakupu własnych. Dobrze jest postawić na jakość, bo tani sprzęt zwiększa ryzyko kontuzji. Najważniejsze, by odpowiednio dopasować rozmiar i zwrócić uwagę, czy łyżwy dobrze usztywniają kostkę.

Oprócz łyżew małemu miłośnikowi szusowania koniecznie trzeba kupić kask i ochraniacze na kolana. Przyda się też odzież termoaktywna, bo na lodowisku łatwo zarówno zmarznąć, jak i przegrzać organizm.

Kiedy można zabrać dziecko na łyżwy po raz pierwszy?

Jazda na łyżwach to sport przyjazny nawet dla małych dzieci, które dopiero nauczyły się chodzić. Nic nie stoi na przeszkodzie, by swoich sił na lodowisku spróbowały czterolatki, o ile będą pod stałym nadzorem rodzica. Opiekun sam powinien czuć się pewnie na lodzie, inaczej może przenieść swoje obawy na dziecko i zniechęcić je do jazdy albo – co gorsze – narazić malucha na niebezpieczeństwo.

Łyżwy dla dzieci: saneczkowe (dwupłozowe)

Znalezienie łyżew dla dzieci w rozmiarze mniejszym niż 25 to nie lada wyzwanie, a poza tym przy ich zakupie trzeba liczyć się z ryzykiem, że maluch po kilku wyjściach na lodowisko nie zechce kontynuować nauki. Dlatego producenci wprowadzili wynalazek przypominający łyżwy, który można kupić „na próbę” (w cenie ok. 40 zł). Są to specjalne nakładki na buty zimowe, umożliwiające przytwierdzenie do podeszwy podwójnej płozy. Dzięki niej stopy bardzo stabilnie trzymają się na lodzie, tak jakby stały na maleńkich saniach. Oczywiście warunkiem bezpieczeństwa dziecka na takich quasi-łyżwach jest mocne zaciśnięcie pasków – to one odpowiadają za to, by buty nie wysuwały się z nakładek.

Łyżwy dla dzieci: hokejowe czy figurowe?

Starsze dzieci, które nie mają już trudności z koordynacją ruchową, raczej nie będą czerpały przyjemności z jazdy na łyżwach saneczkowych. Co więcej, jeśli zaczną wykonywać na nich ryzykowne manewry, narażą się na kontuzję: paski utrzymujące buty mogą się poluzować, a nieusztywniona kostka – ulec skręceniu. Dlatego już pięcio-/sześciolatków warto wyposażyć w tradycyjny sprzęt łyżwiarski – figurowy albo hokejowy. To, jakie łyżwy najlepiej wybrać na pierwszą poważną jazdę, jest przedmiotem sporów i tak naprawdę zależy od indywidualnych preferencji. Wielu profesjonalnych łyżwiarzy optuje raczej za skórzanym obuwiem i płaską, długą płozą zakończoną ząbkami (to wyróżnik łyżew figurowych). Taki wybór gwarantuje stabilizację osiąganą dzięki dużej powierzchni styku płozy z lodem, wygodę użytkowania, trwałość i świetne dopasowanie obuwia do stopy. Jednak skóra nie usztywnia kostki tak dobrze jak plastikowe nakładki, którymi zabezpiecza się hokejówki. Łyżwy hokejowe, jeśli nie są pozałamywane w okolicach kostki, dają pewność, że noga nie będzie się ruszała na boki, lecz nie znaczy to wcale, że gwarantują mniejszą liczbę upadków. Przeciwnie – utrudniają złapanie równowagi, bo mają płozy o lekko łukowatym kształcie (zakrzywione na obydwu końcach). Zapewniają one hokeistom utrzymanie dużej szybkości jazdy i maksymalną zwrotność łyżew, ale dla osoby początkującej mogą stanowić prawdziwą zmorę.

Łyżwy dla dzieci: jakie powinny mieć zapięcie?

Łyżwom figurowym nad hokejowymi przewagę daje także zapięcie. Choć z pewnością dzieci ze względu na wygodę zakładania wolałyby te drugie, zapinane na zaciski lub rzepy, rodzice powinni zachęcać młodych łyżwiarzy do wybierania sznurowanych. Te lepiej „pracują” na stopie, bo przylegają do niej tak samo w każdym miejscu, i minimalizują ryzyko powstania otarć. Natomiast łyżwy hokejowe naciskają na stopę punktowo (w miejscach, w których znajdują się regulacje), więc jeśli będą choć odrobinę zbyt luźne – pęcherze murowane.

Łyżwy dla dzieci: z regulacją rozmiaru

W wielu sklepach można spotkać się z łyżwami dla dzieci nadającymi się do jazdy przez cały okres dorastania. Mają zamontowany regulowany mechanizm, który umożliwia dostosowanie rozmiaru do wielkości stopy każdego roku na nowo. Choć taki zakup to bardzo ekonomiczne rozwiązanie, żaden instruktor jazdy z pewnością go nie zaleci. Powód? Łyżwy z regulacją rozmiaru są źle sprofilowane – nie mają zachowanych proporcji między długością buta a długością płozy. To prowadzi np. do sytuacji, w której płoza jest o wiele dłuższa od stopy, przez co sterowanie łyżwami staje się praktycznie niewykonalne. Odpowiedni rozmiar łyżew to minimum, o które należy zadbać przy zakupach. Zwykle odpowiada on rozmiarowi butów, ale by mieć pewność, że w środku nie ma zbyt dużo luzu, trzeba poprosić dziecko, by wysunęło stopę jak najdalej do przodu, a następnie ugięło nogi w kolanach. Jeśli za piętę jesteśmy wówczas w stanie włożyć więcej niż jeden palec, to znak, że trzeba wybrać mniejsze łyżwy.

Łyżwy dla dzieci: ile kosztują?

Pierwsze łyżwy dla dziecka to wydatek rzędu 200–300 zł, chociaż oczywiście znajdą się również takie, które będą kosztowały 60 zł i kilka tys. zł – wszystko zależy od rodzaju użytych materiałów, staranności wykonania i prestiżu marki. Te najtańsze, supermarketowe łyżwy, najczęściej nadają się do jednorazowego użytku, natomiast z zakupem najdroższych, dla profesjonalistów, lepiej wstrzymać się, aż dziecko opanuje umiejętność jazdy na tyle, by mogło wystartować w zawodach.