Kamper, czyli popularny domek na czterech kołach, to marzenie wielu osób. Przemierzanie świata bez martwienia się o dach nad głową, to esencja beztroski i przygody. Dla wielu osób to sposób na spędzenie niezapomnianych wakacji. Co opłaca się bardziej: zakup, czy wynajem kampera?



Kamper, czyli samochód kempingowy, jest uosobieniem marzeń wielu osób, które marzą o niezależnych podróżach. Historia kamperów sięga pierwszej połowy XX wieku, a szczyt popularności przypada na lata 70. minionego stulecia, kiedy to tego typu pojazdy były szczególnie popularne w Stanach Zjednoczonych.

Kampery to niezależne samochody stworzone do celów turystycznych, w których znajduje się miejsce do spania i wypoczynku. Specjalna zabudowa umożliwia również przechowywanie żywności, a także przygotowywanie posiłków. W kamperach znajdziemy również niewielką część sanitarną, a na wyposażeniu znajdują się najczęściej umywalka, toaleta, a nawet prysznic.

Kamper - cena zakupu

Wykorzystywanie kampera w celach turystycznych, określane jest mianem turystyki karawaningowej. To bardzo popularna forma spędzania wolnego czasu w krajach Europy Zachodniej. Prym w karawaningu wiodą Niemcy, Francuzi, Belgowie i Holendrzy. Kampery służą turystom jako środek transportu w czasie zagranicznych i krajowych podróży. Również w naszym kraju, podróżowanie kamperami to coraz częstszy sposób na spędzenie wolnego czasu.

Niestety kampery nie należą do najtańszych pojazdów. Tak naprawdę nie istnieje górna granica ceny takiego samochodu, która może być uzależniona nie tylko od silnika, ale także standardu wyposażenia. Analizując polski rynek kamperów, można znaleźć pojazdy niemal nowe, których cena wynosi od 150 000 do ponad miliona złotych. Najdroższe kampery to prawdziwe produkty luksusowe, wyposażone w kuchnie gazowe, anteny satelitarne, ogromne telewizory i inne gadżety.

Najtańsze kampery to wydatek kilkunastu-kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć najczęściej są to mocno leciwe okazy, które czasy swojej świetności przeżywały co najmniej dwie dekady temu. Część z nich jest przystosowana do ruchu drogowego, jednak ze względów bezpieczeństwa, podróż np. na drugi koniec Europy, nie jest najlepszym pomysłem. Za kampery ze średniej półki trzeba zapłacić ok. 50-100 000 zł.

Wynajem kampera - cena

O wiele tańszym rozwiązaniem jest wynajęcie kampera, zwłaszcza w przypadku osób, które chcą dopiero spróbować takiej przygody. Istnieje wiele wypożyczalni kamperów w Polsce, a wypożyczenie kampera to cena od 200 do 500 zł za dobę. W cenie znajduje się najczęściej nie tylko