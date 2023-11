Sylwester miejski jest specyficzną formą spędzenia ostatniego wieczoru w starym roku i rozpoczęcia nowego. Wiele osób kojarzy tego typu imprezy wyłącznie z transmisji telewizyjnych, które cieszą się sporą popularnością wśród tych, którzy sylwestra spędzają w domowych warunkach. Czy warto wziąć udział w takim wydarzeniu na żywo?

Reklama

Najlepsze imprezy miejskie w sylwestra są z reguły organizowane w największych polskich miastach. Tam rozmach imprezy jest olbrzymi – w niektórych miejscach w zabawie uczestniczy nawet ponad 100 tysięcy osób.

Dlaczego warto wybrać się na sylwestra miejskiego?

Głównym magnesem przyciągającym tak dużo osób na miejskie imprezy sylwestrowe są przede wszystkim muzyczne gwiazdy. Organizatorzy wydają spore pieniądze na ściągnięcie muzyków polskich i zagranicznych, którzy niejako gwarantują wysoką frekwencję. Możliwość zobaczenia i posłuchania na żywo swojego ulubionego artysty, to dla wielu osób jeden z głównych argumentów przemawiających za udziałem w takiej zabawie. W mniejszych miejscowościach rozmach imprez nie jest tak duży, a co za tym idzie – częściej na scenie można posłuchać lokalnych muzyków aniżeli największe gwiazdy. To również może mieć swój urok, ale nie jest już tak atrakcyjne, jak transmitowane w telewizji największe imprezy.

Miejski sylwester kusi również tym, że nie wiąże się z dużymi wydatkami. Zazwyczaj udział jest bezpłatny, a jedynymi kosztami, jakie trzeba uwzględnić są te związane z zakupem szampana i przekąsek. Nie należy przy tym zapominać, że dzięki temu, iż impreza ma charakter otwarty nie trzeba wcześniej dokonywać żadnych rezerwacji, jak ma to miejsce w przypadku bali i imprez zamkniętych w lokalach.

Jakie są minusy sylwestra miejskiego?

Sylwester miejski nie sprawdzi się w przypadku osób, które cenią sobie wygodę i nie lubią kontaktu z ludźmi. W przypadku tego rodzaju imprez tego się bowiem nie uniknie. Co więcej, trzeba przygotować się na to, że będzie tłoczno i miejsce do zabawy będzie ograniczone. Zupełnie inną, ale równie ważną kwestią, są warunki pogodowe. One w grudniu w naszym kraju bywają dosyć kapryśne. Nie można wykluczyć dużego mrozu czy ulewnego deszczu. Nie wszyscy w takich warunkach są w stanie normalnie funkcjonować i dobrze się bawić.

Osoby spoza miast, w których odbywają się otwarte imprezy sylwestrowe mogą napotkać jeszcze jeden duży problem. To kwestia transportu. O ile dojazd nie powinien jeszcze stanowić problemu, o tyle powrót do domu może być utrudniony. Zwłaszcza dla osób, które nie są mobilne i tych rozpoczynających nowy rok od tradycyjnego picia szampana.