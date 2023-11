Prawdopodobnie każdy wie, że spożycie trujących grzybów może być niebezpieczne nie tylko dla zdrowia, ale i życia. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że dla dzieci nawet nietrujące gatunki grzybów mogą stanowić poważne zagrożenie.

Grzyby, pomimo tego, że zawierają wiele cennych dla zdrowia substancji (m.in. witaminy z grupy B, fosfor, jod, żelazo czy aminokwasy egzogenne) i zachwycają swoim głębokim aromatem, nie mogą być spożywane przez wszystkich. Wątpliwości budzi przede wszystkim spożywanie ich przez kobiety w ciąży, osoby starsze, osoby z problemami trawiennymi, chorobami nerek czy wątroby oraz dzieci w wieku poniżej 7-10 lat.

Grzyby w diecie kilkulatków

Ściany komórkowe grzybów zbudowane są z chityny – wielocukru, którego struktura chemiczna podobna jest do błonnika, znajdującego się m.in. w warzywach czy zbożach. Chityna odporna jest na działanie soków żołądkowych – trafiając do żołądka, nie ulega rozpuszczeniu. Z tego względu, zanim trafi do kolejnego odcinka układu pokarmowego, może zalegać w żołądku przez bardzo długi czas. Oczywiście, skutkiem tego mogą być problemy z trawieniem. Dziecko, które zjadło grzyby, może skarżyć się na nudności, zgagę, ból brzucha. Mogą również wystąpić u niego wymioty.

Co ważne, chityna może powodować dyskomfort trawienny także u dorosłych, zwłaszcza jeżeli spożyją oni duże ilości grzybów. Dzieci są jednak znacznie bardziej narażone na niekorzystne działanie chityny – ich układ trawienny nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, więc gorzej radzi sobie z jej spożyciem. Bezpieczny wiek, w którym dzieci mogą zacząć jeść niewielkie ilości grzybów to 7-10 lat.

Grzyby trujące – ogromne zagrożenie dla dzieci

Zatrucia niejadalnymi grzybami to wciąż ogromny problem w Polsce. Szacuje się, że rocznie około stu osób umiera z tego powodu. Jak dochodzi do niebezpiecznych zatruć grzybami? Ich przyczyną jest przede wszystkim samodzielne zbieranie grzybów przez osoby, które nie posiadają wystarczającej wiedzy. Bardzo niebezpieczne jest również kupowanie grzybów z niepewnego źródła – na przykład od grzybiarzy, ustawiających się przy drogach.

Zatrucia grzybami u dzieci przebiegają dużo ciężej niż w przypadku dorosłych. Ich organizmy nie radzą sobie z dużą ilością toksycznych substancji. Z tego powodu aż co drugie dziecko, które spożyje niejadalnego grzyba, umiera z powodu silnego zatrucia.

Grzyby można podawać dzieciom, które ukończyły co najmniej 7 lat. Warto rozpoczynać od niewielkich ilości i obserwować reakcję dziecięcego organizmu. Koniecznie należy pamiętać o tym, aby najmłodszym nie podawać do spożycia grzybów, których pochodzenia nie jest się pewnym.