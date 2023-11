Przez ostatnie lata chustonoszenie zyskało ogromne rzesze fanów w Polsce. Najbardziej oddani zwolennicy chust zupełnie rezygnują z używania wózków, powołując się na dobroczynną naturę tych pierwszych. Warto wiedzieć, jak jest naprawdę.

Chusty i nosidła były wykorzystywane w opiece nad dziećmi od zarania dziejów i używanie ich wiąże się z wieloma korzyściami zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Nie należy jednak demonizować przydatności wózków, które również były wielkim odkryciem.

Chustonoszenie i jego zalety

Noszenie dziecka pozwala mu na doświadczanie dużej bliskości z rodzicem, nawet wówczas gdy nie może on poświęcić mu wiele uwagi, bo jest zajęty codziennymi sprawami. Dziecko może przytulać się do rodzica, który gotuje, sprząta czy załatwia inne sprawy. Dobrze zamotane maleństwo doświadcza też korzyści podobnych, jak ludzie podczas hipoterapii – wpływa to na kształtowanie się jego mięśni, ale też mózgu.

Korzystanie z chust jest też bardzo praktyczne, ponieważ są one lekkie i łatwo je ze sobą wszędzie zabrać. Pozwalają też na swobodne poruszanie się w trudnym dla wózków terenie, jak las, łąka czy plaża. Rozwiązanie to sprawdza się też podczas podróży, zarówno komunikacją miejską, jak i podczas długiej wyprawy samolotem.

Czy chusta zawsze jest lepsza niż wózek?

Trudno powiedzieć, że chusta zawsze jest lepsza niż wózek. Jest wiele sytuacji, w których bezsprzecznie wózek lepiej się sprawdza:

w czasie dużych upałów, kiedy i dziecku i rodzicowi jest za ciepło,

kiedy dziecko jest ciężkie, a rodzic ma problemy z kręgosłupem ,

, kiedy dziecko dobrze zasypia w wózku, a podczas wyciągania z chusty się wybudza,

kiedy rodzic potrzebuje przynieść ciężkie rzeczy z zakupów,

kiedy pada,

kiedy rodzic potrzebuje chwili oddechu.

Co kiedy rodzicowi lub dziecku nie odpowiada noszenie w chuście?

Niektóre dzieci nie czują się dobrze w chustach i nosidłach. Czasami mówi się, że to dlatego, że zbyt późno były przyzwyczajane do noszenia, ale niektóre dzieci po prostu nie lubią skrępowania, takiej ilości dotyku czy jest im za ciepło. Również wielu rodziców ma niechęć do korzystania z tego sposobu noszenia dziecka i nie ma żadnego powodu, dla którego muszą to zrobić ani wcale nie świadczy, że maleństwo doświadczy mniej miłości czy bliskości. To, czy korzystanie z chusty będzie dobre dla danej rodziny, zależy zawsze tylko od niej.