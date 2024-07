Ćwiczenia z hantlami w domu są tak samo skuteczne, jak te na siłowni. Regularne ich wykonywanie wzmocni mięśnie różnych partii ciała i poprawi kondycję fizyczną. Do tych ćwiczeń potrzebujesz ławki i hantli.

Ćwiczenia z hantlami w domu – jak je wykonywać?

Ćwiczenia z hantlami w domu należy wykonywać ostrożnie i dokładnie. Pamiętaj, by podczas ćwiczeń hantlami stosować płynne ruchy. Ważny też jest oddech, dlatego podczas ćwiczeń wydychaj powietrze, a wdychaj je kiedy opuszczasz hantle.

Ćwiczenia z hantlami w domu – przysiady



Stań twardo na podłodze, w lekkim rozkroku, po czym do rąk weź hantle. Ręce umieść w górze, obok głowy i powoli zacznij opuszczać się w dół. Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie 20 razy.

Ćwiczenia z hantlami w domu – wyciskanie

Do tego rodzaju ćwiczenia potrzebujesz ławeczki (lub dwóch taboretów). Połóż się na niej, ze stopami wspartymi na podłodze, po czym chwyć hantle obiema rękami i umieść je nad klatką piersiową. Zacznij powoli unosić hantle w górę i opuszczać w dół, tuż poniżej linii klatki piersiowej. Ćwiczenie powtórz około 20 razy.

Ćwiczenia z hantlami w domu – wiosłowanie



Stań stabilnie i rozstaw stopy na szerokość barków, trzymając przy tym hantle w opuszczonych rękach. Kolana lekko ugnij, wyprostuj plecy i przechyl się delikatnie do przodu. Następnie zacznij podnosić hantle do klatki piersiowej. Pamiętaj, by podczas tego ćwiczenia napiąć mięśnie pleców.

Ćwiczenia z hantlami w domu – ciosy

Stań prosto, najlepiej w lekkim rozkroku. Weź do rąk hantle i podnieś ręce tak, by ciężary znajdowały się tuż przy głowie. Następnie wyprostuj lewą rękę do przodu w ten sposób, jakbyś chciał wykonać cios, skręcając przy tym delikatnie stopą i biodrem. Ćwiczenie powtórz 15 razy, po czym przejdź do drugiej ręki.