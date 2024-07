Pozytywnego myślenia można się nauczyć! Nie zmienisz nastawienia z godziny na godzinę, ale gdy będziesz systematycznie je praktykowała, z czasem wejdzie ci w krew.

Trening pozytywnego myślenia polega na nauczeniu się zauważania pozytywnych aspektów w każdej sytuacji. Przede wszystkim chodzi o skupianie uwagi na pozytywnych cechach wszystkiego, co nas otacza – to odkrywanie i podkreślanie mocnych stron każdego człowieka i każdej chwili.

Dlaczego warto myśleć pozytywnie? Negatywne myślenie może wywoływać w konsekwencji nerwice i lęki. Pozytywne myślenie razem z samoświadomością i racjonalnym myśleniem to bardzo efektywne sposoby na walkę ze stresem. Liczne badania potwierdzają, że optymiści żyją dłużej.

Jak ćwiczyć pozytywne myślenie?

Pozytywne myślenie nie oznacza, że musisz przestać myśleć racjonalnie – wręcz przeciwnie. Nie unikaj oceny innych, dzięki temu wiesz, co jeszcze możesz poprawić.

Zwracaj uwagę na słowa! Zamiast mówić o kolejnych „przykrych obowiązkach”, spróbuj potraktować to jako „wyzwanie”. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo słowa, których używamy, wpływają na nasz sposób myślenia.

Otaczaj się ludźmi, którzy mają na ciebie pozytywny wpływ. Bardziej motywuje słuchanie osób, które coś osiągnęły i będą nas motywować. Narzekanie i słuchanie narzekania sprawia, że zaczynamy odpowiedzialnością za niepowodzenia obarczać innych.

Uśmiechaj się – nawet wymuszony uśmiech przed lustrem pomaga w zmianie nastroju. Małe rzeczy mogą mieć wielką wagę – zmiana postawy ciała z przygarbionej na wyprostowaną zwiększa pewność siebie.

Medytuj albo uprawiaj jogę – pomaga to skupić się na tu i teraz, relaksuje i uwalnia napięcie z ciała. Jeśli szczególnie doskwiera ci stres, pomyśl nad przejściem treningu redukcji stresu metodą mindfulness Jona Kabata-Zinna. Zwiększy świadomość ciała i jego wpływu na psychikę oraz pomoże ci delektować się każdą chwilą.

Pamiętaj, że nie ma ludzi idealnych. Każdemu zdarzają się potknięcia, ale to właśnie dzięki nim uczymy się najwięcej. Nie rozpamiętuj błędów, tylko się na nich ucz – przeanalizuj, zastanów się racjonalnie co mogłaś zrobić lepiej i to zapamiętaj.

Stosuj wizualizacje – jeśli masz obrany jakiś cel, spróbuj sobie wyobrazić, jak będziesz się czuła, gdy już go osiągniesz. Zapamiętaj to miłe uczucie, będzie cię motywowało do konsekwentnego dążenia do realizacji.

Co jeszcze wpływa na samopoczucie?

Prawidłowe odżywianie – zbilansowane regularne posiłki dają poczucie lekkości i dają energię do działania. Prawidłowe nawyki żywieniowe są ważnym sprzymierzeńcem pozytywnego myślenia.

Zdrowy sen – poprawia pamięć, koncentrację, korzystnie wpływa na system immunologiczny i odporność na stres. To, w jakim nastroju wstaniesz, ma wpływ na cały dzień.

Aktywność fizyczna – podczas wysiłku organizm produkuje endorfiny, czyli hormon szczęścia.

Nauka pozytywnego myślenia z pewnością zajmie ci trochę czasu – nie zrażaj się. Trening pozytywnego myślenia polega na zmianie całego nastawienia i podejścia do życia. Jak każdą zmianę w życiu, powinnaś ją wprowadzać krok po kroku.