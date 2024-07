Mięśnie łydek są szczególnie podatne na kontuzje, dlatego przed przystąpieniem do właściwego treningu trzeba je rozciągnąć. Mięsień płaszczkowaty można rozwinąć dzięki ćwiczeniom polegającym na wspinaniu się na palce – z obciążeniem lub bez.

Ćwiczenie na mięsień płaszczkowaty bez użycia sprzętu

Do wykonania ćwiczenia na mięsień płaszczkowaty wystarczą schody. Przód stopy należy oprzeć na stopniu tak, by tylną część stopy można było opuścić poniżej tego schodka. Noga ćwicząca powinna być zgięta w kolanie. Po opuszczeniu pięty poniżej poziomu stopnia należy powrócić do pozycji wyjściowej. Trening nie powinien być wykonywany zbyt szybko ani zbyt intensywnie, ponieważ grozi to kontuzją. Po zakończeniu ćwiczenia mięśnie muszą ponownie zostać rozciągnięte.

Trening mięśnia płaszczkowatego na siedząco

Mięsień płaszczkowaty można ćwiczyć na maszynie – łydkownicy (maszynie Smitha), albo z wykorzystaniem ławeczki i sztangi. Jeśli trening odbywa się na maszynie, gryf powinien spoczywać na udach około 10 centymetrów ponad kolanami. Przednią część stóp trzeba postawić na drewnianych bloczkach, a stopy powinny być rozstawione na szerokość bioder. Pięty powinny znaleźć się nieco niżej niż przód stóp. Aby wprawić w ruch mięsień płaszczkowaty, należy wspiąć się wysoko na palce, napinając łydki, a następnie powrócić do pozycji startowej, z opuszczonymi piętami.

Mięsień płaszczkowaty można trenować ze sztangą

Także trening z wolnymi ciężarami rozwinie mięsień płaszczkowaty. Należy w tym celu stanąć prosto, w lekkim rozkroku, a na karku oprzeć sztangę. Ćwiczenie polega na tym, by wspiąć się na placach możliwie najwyżej i wytrzymać w tej pozycji 2 sekundy. Opuszczać ciało należy powoli i nie powinno się dotykać przy tym piętami podłoża.