Colomba Di Pasqua to tradycyjne włoskie ciasto wielkanocne. Placek wyrasta przez wiele godzin, dzięki czemu jest bardzo puszysty i delikatny w smaku. Ciasto wielkanocne kształtem przypomina gołębia. Włoski deser pachnie migdałami i świeżą skórką z pomarańczy i cytryny.

We Włoszech nie ma zwyczaju święcić pokarmów, ani spędzać świąt w gronie rodziny. Włoskie przysłowie mówi: “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza Boże Narodzenie z rodziną, a święta wielkanocne z kim chcesz. Z tego też względu, młodzi Włosi, najczęściej spędzają Wielkanoc w gronie przyjaciół i znajomych, zwykle poza domem.

Colomba Di Pasqua - co to jest?

Colomba Di Pasqua to tradycyjne włoskie ciasto, które przygotowuje się na Wielkanoc. Włosi w okresie świąt jedzą uroczysty obiad, po którym częstują się deserem. Tradycyjne ciasto wielkanocne we Włoszech to Colomba Di Pasqua, które kształtem przypomina gołębia. Wykonanie włoskiego deseru jest czasochłonne, jednak efekt końcowy z pewnością zachwyci domowników.

Przepis na ciasto wielkanocne Colomba Di Pasqua, krok po kroku

Potrzebujesz:

miksera,

małej tarki,

papieru do pieczenia.

Składniki:

¼ opakowania świeżych drożdży (25 g),

mąka tortowa (500 g),

½ szklanki mleka,

3 łyżki cukru,

kostka masła o temperaturze pokojowej (200 g),

szczypta soli,

szczypta cukru waniliowego,

1 cytryna,

1 pomarańcza,

1 łyżka miodu,

4 jaja kurze,

⅓ szklanki pociętego na drobno marcepanu,

garść zmielonych migdałów,

garść świeżych migdałów,

2 łyżki cukru pudru,

2 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczy i cytryny,

2 białka jajek.

Czas przygotowania: 6 godzin

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

100 g mąki, mleko i drożdże wymieszaj mikserem i odstaw na pół godziny w ciepłe miejsce.

Dodaj kolejne 100 g mąki.

Wymieszaj ciasto na gładką masę i ponownie odstaw na 30 minut.

Dodaj 150 g mąki, 70 g ciepłego masła, 60 g cukru i dokładnie wymieszaj.

Odstaw ciasto na 2 godziny.

Dodaj pozostałe masło, cukier oraz mąkę i mieszaj na wolnych obrotach przez 15 minut.

Z cytryny i pomarańczy zetrzyj skórkę.

Starte skórki owoców dodaj do ciasta razem z miodem, wanilią i żółtkami a następnie dokładnie wymieszaj (jeśli masa będzie bardzo lepka, można dodać odrobinę mąki).

Do przygotowanej masy wsyp kandyzowane skórki pomarańczy i cytryny oraz zmielony marcepan.

i cytryny oraz zmielony marcepan. Odstaw ciasto na całą noc w ciepłe miejsce.

Z masy uformuj gołębia i pozostaw na 5 godzin do wyrośnięcia.

Ubij białka jajek na sztywno.

Wymieszaj zmielone migdały, cukier puder i cukier waniliowy.

Dodawaj do nich stopniowo ubite białka i delikatnie wymieszaj, a następnie wyłóż na wierzch ciasta.

Posyp świeżymi migdałami oraz odrobiną cukru pudru.

Rozgrzej piekarnik do temperatury 200 stopni Celsjusza.

Piecz ciasto 10 minut.

Zmniejsz temperaturę do 170 stopni Celsjusza.

Przykryj ciasto papierem do pieczenia i piecz kolejne 40 minut.

Włoskie ciasto wielkanocne jest gotowe po ostygnięciu.

Smacznego!