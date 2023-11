Mundial w Rosji to kilka tygodni emocji i oczekiwania, które zespoły zmierzą się w finale. Od pierwszego meczu każdy trzyma kciuki, aby jego reprezentacja wyszła z grupy. W Polsce, jeszcze przed pierwszym gwizdkiem meczu Rosja - Arabia Saudyjska, nawet na drogach zrobiło się biało-czerwono.

Flagi i szaliki już nikogo nie dziwią - to podstawo must have każdego kibica. W tym roku na stacjach benzynowych można nabyć najróżniejsze akcesoria dla większych i mniejszych miłośników piłki nożnej. Z tankowania auta można wyjść z pokaźnymi zakupami.

Gadżety kibica do auta - o czym pamiętać?

Decydując się na przygotowanie samochodu na Mundial, warto pamiętać, że rozgrywki się zakończą, a auto pozostanie, dlatego trzeba zadbać o lakier i inne elementy karoserii. Zakupione gadżety nie powinny ich uszkadzać. Oczywiście najbardziej widowiskowe są flagi zaczepiane na szybie i powiewające podczas jazdy. To prawda, wyglądają widowiskowo, ale mogą wypaczyć uszczelkę szyby. Proponujemy zakładać je w dniu meczu i ściągać, po jego zakończeniu, aby uszczelka nie odkształcała się na stałe. Podobnie z naklejkami - zawsze trzeba sprawdzić, czym będzie można je potem usunąć. Te przeznaczone do aut i do szyb, powinny zejść bez używania zmywacza i rozpuszczalnika (uwaga - preparaty uszkadzają lakier!).

Dużo bezpieczniejsze są osłonki na lusterka, które raz założone zupełnie nie przeszkadzają w jeździe ani nie uszkadzają lakieru. Warto też rozważyć okolicznościowe ramki na rejestrację. Są szybkie w montażu i można je łatwo wymienić.

Akcesoria dla kierowcy

W tym roku producenci akcesoriów prześcigają się w pomysłach jak dogodzić kierowcom. Można wybierać spośród różnych breloków do kluczy, zawieszek do auta, a nawet zapachów z wizerunkami ulubionych piłkarzy. Wiele sieciowych stacji wymienia punkty na pamiątkowe piłki do gry w nogę (oczywiście w biało-czerwonych barwach) i reprezentacyjne koszulki. Okazja jest wyjątkowa - po raz pierwszy od 12 lat reprezentacja Polski zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata!

Na Mundialu chce więc zarobić każdy, a kibic jest dobrym klientem. Drobna rada - nie przepłacajmy za gadżety wątpliwej jakości. Sprawdzajmy, czy są wykonane tak, aby można ich było używać do auta.