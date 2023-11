Reklama

City breake to najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy kochają zwiedzać, ale nie mają zbyt wiele wolnego w pracy. Weekendowe wypady do największych i najpiękniejszych europejskich stolic to nowy sposób na pogodzenie chęci podróżowania z ograniczonymi finansami.

Krótki weekendowy wypad do popularnego europejskiego miasta może być idealnym rozwiązaniem na przedłużony weekend (np. Boże Ciało). Tym bardziej, że tanie linie lotnicze oferują bilety w bardzo przystępnych cenach. Całkowity koszt wyjazdu okazuje się często znacznie niższy niż np. weekend nad polskim morzem.

City breake - dlaczego warto?

Długi urlop za granicą jest przyjemnością, na którą niestety nie każdy może sobie pozwolić. Dodatkowo jego planowanie wymaga dokonania wcześniejszych rezerwacji, a najmodniejsze kierunki wypoczynku, zazwyczaj generują wysoki koszt biletów lotniczych. City breake to szansa na spontaniczny wypad we dwójkę lub w gronie kilku znajomych.

Koszt biletu lotniczego w obie strony (bez dużo wcześniej dokonanej rezerwacji) to średnio około 150 zł - zwłaszcza jeśli na zwiedzanie jednej z europejskich stolic zdecydujemy się przed sezonem wakacyjnych urlopów lub zaraz po nim. Najlepsze okresy na skorzystanie z okazji to marzec - maj lub wrzesień - październik. Jeśli uda nam się wcześniej zaplanować podróż, to kupując bilet ze znacznym wyprzedzeniem, można polecieć i wrócić już za 50 zł. Dlatego coraz więcej osób najpierw szuka tanich biletów i jeśli pokaże się naprawdę atrakcyjna opcja, decydują się na wylot. Jest to o tyle ciekawe, że miejsce docelowe uzależnione jest od kosztów podróży. Posiadając bilet, wystarczy zarezerwować tani nocleg za pośrednictwem jednego z portali i sposób na spędzenie wolnego weekendu gotowy!

Gdzie warto polecieć?

Najczęściej wybierane są najpiękniejsze europejskie stolice: Paryż, Londyn, Barcelona, ale też czeska Praga czy Amsterdam. Krótki pobyt może być okazją do intensywnego zwiedzania, w którym zupełnie nie przeszkadza nieco gorsza pogoda. Wieczory natomiast są okazją do poznania nocnego życia stolicy. Duże miasta nigdy nie śpią - życie toczy się równie intensywnie w dzień jak i w nocy. Dobrą opcją jest przedłużenie weekendu, jeśli wybieramy się np. na koncert ulubionego zespołu, wystawę czy sportowe wydarzenie.

Tak naprawdę jedynym ograniczeniem (poza czasem) jest bagaż - tanie linie lotnicze wymagają pakowania się w jedną, niewielkich rozmiarów torbę. Każdy dodatkowy bagaż podnosi cenę biletu. Ale doświadczeni city breakerzy chętnie dzielą się wskazówkami “jak się dobrze spakować” na forach internetowych i podróżniczych blogach.