Aplikacje mobilne poprawiające funkcjonowanie na uczelni zwiększają organizację zajęć, usprawniają zdolności matematyczne oraz umożliwiają nagrywanie wykładów. Dzięki temu praca studenta będzie bardziej wydajna i efektywna. Warto ich użyć do planowania budżetu i znajdowania promocji.

Studenci to najbardziej aktywna grupa społeczna, która jest zainteresowana rozrywką, nauką, organizacją i podróżami. Często też korzystają oni z nowoczesnych smartfonów, więc warto dopasować aplikacje mobilne pod ich potrzeby.

Aplikacje dla studentów na uczelni – My Study Life, Kalkulator Plus, Cogi – Notes & Voice Recorder

Dobry student to zorganizowany student. W celu lepszego zarządzania czasem uczelnianym pomoże aplikacja My Study Life, która służy do porządkowania naukowych obowiązków. Dzięki niej łatwiej jest zapisywać wszystkie zajęcia w ciągu tygodnia, np. wykłady, ćwiczenia czy laboratoria. Program ten będzie wysyłał przypomnienia o zbliżających się kolokwiach lub egzaminach oraz dawał systematyczne informacje o terminach oddania prac zaliczeniowych. Za pomocą tej aplikacji uczniowie i studenci mogą też dzielić się własnym planem zajęć oraz przypominać sobie nawzajem o nadchodzących obowiązkach.

Kalkulator Plus jest przydatną aplikacją, która służy wykonywaniu złożonych matematycznych zadań. Za jego pomocą można wyciągać pierwiastki, całki i procenty. Program opiera się na prostym interfejsie, który umożliwia szybki dostęp do określonych funkcji.

Wykłady na uczelni często są prowadzone szybko, przez co trudno jest nadążyć z zapisywaniem ważnych treści. W tym celu pomagają aplikacje typu Cogi-Notes & Voice Recorder, która służy do nagrywania notatek głosowych.

Planowanie budżetu studenta - Kupony – Kodyrabatowe.pl, Budżet biednego studenta

Polski student jest kojarzony z brakiem pieniędzy i skromnym życiem. Jednak w tym okresie jest wiele imprez, wyjazdów i spotkań ze znajomymi, które kosztują, więc warto mieć budżet na takie niespodziewane wydatki. W tym celu przydaje się aplikacja Budżet biednego studenta, która umożliwia kontrolowanie przychodów i rozchodów. Dzięki niej można będzie zapobiec przekroczeniu stanu konta. Program oblicza też ile zostało pieniędzy do rozdysponowania w danym miesiącu.

Kupony – Kodyrabatowe.pl jest natomiast rozbudowaną aplikacją służącą zdobywaniu licznych produktów po zaniżonych cenach. Dzięki niej można taniej zjeść, ubrać lub kupić sprzęt elektroniczny mniejszym kosztem. Niekiedy ta aplikacja umożliwia zakup produktów o nawet 70% taniej.

Łatwiejsza i tańsza podróż - Jakdojade

Dzięki aplikacjom mobilnym można sprawdzić mapę nowego miejsca, rozkład jazdy czy kupić bilet. Podstawą w tym temacie jest Jakdojade, która aktualizuje rozkład jazdy z około 40 polskich miast. Jeśli zgra się ją z GPS-em, to aplikacja pokaże najkrótszą drogę do celu. Dzięki niej można też zobaczyć takie szczegóły, jak czas na dojście do przystanku, godzinę odjazdu czy taryfy biletowe, które obowiązują w danym regionie.

Studencka rozrywka – Going, coigdzie.pl

Studia są najlepszym czasem na dobrą zabawę. W dużych miastach ciężko jednak zdecydować się na konkretne atrakcje – w tym celu warto użyć licznych aplikacji, które prezentują repertuar kin, wybrane imprezy w danym mieście, spotkania tematyczne czy koncerty ulubionej muzyki. Takim programem jest Going lub coigdzie.pl.