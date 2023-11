Ciąża Plus to najnowszy projekt PIS-u, który dotyczy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Ma on zapewnić wszystkim ciężarnym kobietom refundację podstawowych leków, przyjmowanych przez okres ciąży. Jednak to nie wszystkie zmiany. Pod lupę zostaną wzięte również posiłki szpitalne dla przyszłych mam.

Ciąża plus - najważniejsze założenia programu

Ministerstwo Zdrowia planuje wdrożenie nowego programu dla kobiet w ciąży, tzw. Ciąża plus. Ma on zapewnić wsparcie finansowe dla kobiet, które oczekują dziecka.

Główne założenia programu "Ciąża plus"

Darmowe leki dla kobiet w ciąży, a dokładniej leki niezbędne dla utrzymania zdrowia przyszłej mamy. Przepisy mają obejmować wszystkie kobiety ciężarne - od momentu stwierdzenia ciąży do jej zakończenia. Świadczenie będzie obejmować jedynie leki wydawane na receptę. Program obejmie najczęściej stosowane leki a ciąży i oznaczy je literą "C". Będą to między innymi lekarstwa na nadciśnienie, cukrzycę czy utrzymanie ciąży. Na liście nie będzie witamin i suplementów diety, będzie za nie trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Program obejmie również ciąże uzyskane dzięki metodzie in vitro.

Kiedy program Ciąża plus wejdzie w życie?

Program jest dopiero na etapie konsultacji, lecz najprawdopodobniej wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Przewiduje się, że być może nowe przepisy zaczną obowiązywać tuż przed jesiennymi wyborami. Pomysł na zmiany został ogłoszony już w kwietniu zeszłego roku. Jednak dopiero teraz ruszyły prace nad wdrożeniem programu Ciąża plus. Jest zatem możliwe, że z darmowych leków kobiety w ciąży będą mogły korzystać już za kilka miesięcy.

Lista bezpłatnych leków zostałaby ogłoszona do 4 miesięcy po nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Ciąża Plus - kto będzie miał prawo do wydawania recept?

Uprawnienia do wydawania recept będą mieli lekarze specjaliści: ginekolodzy i położnicy. Jednak lekarze Ci muszą pracować w placówkach, które mają podpisaną umowę z NFZ. Receptę będzie również mógł wypisać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Kobiety ciężarne w szpitalu - jakie zmiany w 2019 roku?

Rząd zapowiada również zmiany w sposobie żywienia kobiet ciężarnych w szpitalu. Do tej pory kobiety w ciąży dostawały identyczny posiłek jak standardowi pacjenci. Zmiana ma być znacząca - dzienna stawka żywieniowa ma zostać podniesiona z 14 zł do 32 zł. Ma to umożliwić przyrządzanie zdecydowanie lepszych jakościowo, pełnowartościowych i zdrowych posiłków. Ten projekt pt. "Dieta mamy" ma wejść w życie już w październiku tego roku. Sposób żywienia w ciąży ma bardzo duży wpływ na prawidłowy rozwój płodu oraz stan zdrowi przyszłej mamy.