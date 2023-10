Chleb z ziarnami nie zawiera mąki, drożdzy ani zakwasu. Przygotowując go do wypieku, możesz dodać swoje ulubione składniki, np. żurawinę lub jagody goji. Upieczony chleb jest pyszny, a dzięki płatkom owsianym, pestkom nasion i pozostałym składnikom zawiera dużo błonnika i cennych wartości odżywczych.

Reklama

Aby chleb zrobiony z samych ziaren nie rozpadł się po wyjęciu z piekarnika, do przepisu trzeba użyć babki płesznik. Dzięki niej możliwe jest “sklejenie” wszystkich składników w jedną masę. Nasiona babki regulują przemianę materii i pracę jelit. Użyta w przepisie żurawina ma właściwości antybakteryjne. Zawarte w niej flawonoidy działają dobroczynnie na serce i układ krążenia. Sprawdź, jak samemu zrobić zdrowy i smaczny zamiennik tradycyjnych chlebów.

Czego potrzebujesz:

dużej miski,

formy do pieczenia,

papieru do pieczenia.

Składniki:

1 szklanka pestek słonecznika,

¾ szklanki siemienia lnianego,

1 i ¼ płatków owsianych,

½ szklanki orzechów lub migdałów,

⅓ szklanki pestek dyni,

2 łyżki nasion chia,

4 łyżki babki płesznik,

2 łyżki miodu,

1 łyżeczka soli himalajskiej,

3 łyżki oliwy z oliwek,

1 i ½ szklanki wody,

½ szklanki suszonej żurawiny,

2 łyżki jagód goji.

Czas przygotowania: 3,5 godziny

Stopień trudności: łatwy

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj ze sobą wszystkie suche składniki. Następnie dodaj miód, 1 i ½ szklanki przegotowanej, zimnej wody i suszoną żurawinę. Ponownie dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Dzięki babce płesznik masa po jakimś czasie zacznie gęstnieć. Tak przygotowaną mieszankę przełóż do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Ważne, żeby forma nie była zbyt duża, ponieważ chleb nie zmieni już swojej objętości. Pozostaw blaszkę na 2 godziny w miejscu o temperaturze pokojowej. W tym czasie wszystkie składniki będą miały szansę się skleić.

Po upływie tego czasu wstaw formę do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza. Piecz chleb przez 20 minut. Następnie wyjmij go z formy. Przez kolejne 40 minut piecz go na samej blasze od piekarnika. Po tym czasie wyjmij go z piekarnika i pozostaw do wystygnięcia. Ostudzony chleb jest gotowy do spożycia!

Smacznego!

Reklama

Wskazówka: Pamiętaj, że użycie babki płesznik jest konieczne i nie da się jej zastąpić innym produktem. Chleb wyśmienicie smakuje ciepły, posmarowany masłem roślinnym.