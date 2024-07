Ból w podbrzuszu po stosunku to objaw endometriozy, mięśniaków lub polipów macicy, torbieli na jajnikach czy chorób jelita grubego. Niektóre z nich mogą wywoływać też ból podbrzusza podczas seksu.

Endometrioza wywołuje ból w podbrzuszu po stosunku i w jego trakcie

Gdy błona śluzowa macicy rośnie poza tym organem, powoduje dolegliwości bólowe podczas miesiączki oraz w trakcie seksu i po nim. Endometrioza, bo o niej mowa, sprawia, że śluzówka macicy pokrywa inne obszary, np. wnętrze jamy otrzewnej czy pochwę. Ponadto jest o wiele grubsza i bardziej wrażliwa niż prawidłowe endometrium w macicy. Z tych powodów jest mocno podrażniana podczas penetracji i wywołuje ból podbrzusza podczas stosunku, który utrzymuje się także po jego zakończeniu.

Torbiele na jajnikach skutkują bólem w podbrzuszu po stosunku

Ból w podbrzuszu po stosunku to tylko jeden z symptomów torbieli na jajnikach, występuje też u osób cierpiących na wielotorbielowatość, czyli zespół policystycznych jajników. Choroba ta podobnie jak endometrioza powoduje też ból podbrzusza podczas stosunku. Bardzo silny ból po seksie może oznaczać skręcenie torbieli. Natomiast gdy ból jest bardzo mocny i towarzyszy mu krwawienie, konieczne jest wezwanie pomocy lekarskiej, ponieważ może to być oznaka pęknięcia torbieli, co stanowi zagrożenie dla życia. W zespole policystycznych jajników zauważalne są objawy takie jak nieregularne miesiączki lub brak okresu, problemy z zajściem w ciążę, hirsutyzm, czyli występowanie cech męskich, otyłość i trądzik, a także bóle podbrzusza i pleców w strefie krzyża.

Ból w podbrzuszu po stosunku a tyłozgięcie macicy

Tyłozgięcie macicy może być przyczyną bólu podbrzusza podczas stosunku i po nim. Gdy trzon macicy znajduje się pod nieodpowiednim kątem do pochwy, wywołuje objawy, a tym ból w podbrzuszu po stosunku i ból dolnej części pleców w trakcie okresu.

Ból w podbrzuszu po stosunku a mięśniaki i polipy macicy

Pojedyncze mięśniaki czy polipy nie powinny powodować dolegliwości, ale zdarza się, że ich umiejscowienie skutkuje bólem w podbrzuszu po stosunku. Polipy mogą pojawiać się także na ściankach pochwy, powodując nie tylko ból po zbliżeniu, ale i dyskomfort podczas seksu. Mięśniaki macicy wymagają, jak wszystkie inne nieprawidłowości w narządach rodnych, nadzoru ginekologa. Polipy i mięśniaki usuwa się operacyjnie, jeśli zwiększają swoje rozmiary lub powodują dolegliwości, w tym ból.

Zespół jelita drażliwego też może wywołać ból w podbrzuszu po stosunku

Ból w podbrzuszu po stosunku w przypadku zespołu jelita drażliwego występuje na skutek pobudzenia jelit do ruchu lub choćby wywołania drżenia w ich pobliżu. Ruchy podczas penetracji i skurcze mięśni pochwy mogą podrażniać jelita i sprawiać ból. Także inne choroby jelita grubego objawiają się bólem podbrzusza po współżyciu, m.in. te zaliczane do nieswoistego zapalenia jelit, jak również choroby odbytu.

Ból w podbrzuszu po stosunku podczas choroby nowotworowej

Należy podkreślić, że sam ból w podbrzuszu po stosunku nie może świadczyć o chorobie nowotworowej. Jest on zaledwie jednym z wielu objawów widocznych w badaniach krwi, usg, tomograficznych, histopatologicznych i innych służących do diagnozy raka. Ból w podbrzuszu podczas seksu odczuwają kobiety cierpiące na nowotwór narządów rodnych, jelita grubego, odbytnicy lub odbytu oraz pęcherza moczowego.

Ból w podbrzuszu po stosunku w ciąży

Jeśli ból w podbrzuszu po stosunku pojawia się u ciężarnej, należy znaleźć inną pozycję, która będzie bardziej komfortowa. Natomiast gdy oprócz bólu podbrzusza w takcie stosunku lub po nim w ciąży wystąpi krwawienie, konieczna jest wizyta u lekarza. Ból w dole brzucha po seksie może zwiastować poród, ale tylko jeśli jest już po terminie lub ciąża jest ciążą wysokiego ryzyka.

Dni płodne a ból w podbrzuszu po stosunku

W dni płodne ból w podbrzuszu po stosunku nie jest związany z samą penetracją, a wywołują go jajniki. Odczuwalny po jednej stronie silny ból czasem pojawia się wtedy, gdy pęka pęcherzyk Graafa, uwalniając gotowe do zapłodnienia jajeczko. Inne możliwe przyczyny to wspomniane już choroby, w tym torbiele, mięśniaki i polipy oraz endometrioza.

Ból po stosunku u mężczyzn

Również mężczyźni mogą odczuwać ból po stosunku, zwykle ból jąder lub członka. Ból w podbrzuszu może być oznaką kłopotów z prostatą lub pęcherzem. Przyczyny tych dolegliwości to często infekcje lub nieprawidłowości w budowie prącia, np. stulejka. Bolesny wytrysk może oznaczać zapalenie prostaty lub cewki moczowej, a także problemy neurologiczne.