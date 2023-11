BLW (Baby Led Weaning) jest metodą rozszerzania diety, w której oddaje się dziecku kontrolę. Zamiast papek stopniowo wprowadza się pokarmy o stałej konsystencji, które niemowlę może jeść według własnego uznania.

BLW metoda, która zyskała w Polsce nazwę “Bobas Lubi Wybór”, przynosi dzieciom wiele korzyści, jednak żeby była dla nich bezpieczna, konieczne jest stosowanie się do pewnych, określonych zasad.

Co to jest BLW?

BLW jest to metoda rozszerzania diety dziecka, w którym oddaje mu się kontrolę. Stosując baby led weaning, nie podaje się dzieciom papek, ale całe kawałki jedzenia, które od samego początku dziecko może jeść samodzielnie.

BLW – zalety

BLW to metoda, która często wymaga od rodziców więcej zaangażowania w przygotowywanie posiłków niż tradycyjne metody rozszerzania diety. Dodatkowo, kiedy dziecko jeszcze niewprawnie i samo je, potrafi stworzyć spory bałagan. Te drobne cienie giną jednak w obliczu wielu zalet BLW:

szanuje autonomię dziecka i wspiera jego rozwój,

uczy dziecko poznawania świata zmysłami,

wspiera rozwój motoryczny dziecka,

wspiera rozwój więzi między dzieckiem a rodzicem i odpowiednią komunikację,

uczy dziecko kontrolować własny apetyt,

pozwala oszczędzić na gotowych produktach dla dzieci,

zachęca do spędzania czasu przy wspólnych posiłkach,

uczy pozytywnego nastawienia do jedzenia,

redukuje napięcie związane z karmieniem dzieci i zmniejsza ryzyko na to, że w przyszłości rodzina będzie miała trudności na tym polu.

Czy i kiedy BLW jest bezpieczne dla dziecka?

Wiele osób posiada obawy, czy BLW jest bezpieczne dla małego dziecka i czy nie wiąże się z większym ryzykiem zadławienia. Okazuje się jednak, że jest wręcz przeciwnie – te dzieci, które mają szybki kontakt z jedzeniem o różnych konsystencjach i formach, szybciej uczą się przejmować kontrolę nad tym, co mają w ustach. Jeżeli rodzic uszanuje decyzje dziecka, co do jego wyboru, to może się okazać, że dziecko samo z siebie zrezygnuje z pokarmów, które nie będą mu służyć (na przykład jest na nie uczulone).

Warto jednak pamiętać o tym, że z BLW mogą skorzystać dopiero dzieci po 6. miesiącu życia, które sprawnie siedzą i potrafią same złapać jedzenie i umieścić je w ustach. Najlepiej też podawać jedzenie, które będzie pokrojone w słupki, co zmniejsza ryzyko zadławienia. Istotne jest też wybieranie takich pokarmów, które są dla dziecka bezpieczne i lekkostrawne.