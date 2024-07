Badanie krzywej cukrowej znane jest także jako badanie obciążenia glukozą, doustny tekst tolerancji glukozy (DTTG) oraz OGTT (ang. Oral Glucose Tolerance Test). Badanie umożliwia wczesne zdiagnozowanie cukrzycy. Przeprowadzane jest na czczo. Przed badaniem należy unikać niektórych leków, stresu i wysiłku fizycznego Wynik testu może też zaburzyć dieta uboga w węglowodany.

Badanie OGTT przeprowadzane jest, gdy wyniki potrzebne do rozpoznania cukrzycy nie są jednoznaczne po przeprowadzeniu innych badań (np. glikemii na czczo) lub, gdy stężenie cukru we krwi ma wartość graniczną (poziom glukozy utrzymuje się na poziomie 100 -125 mg%).

Na czym polega badanie OGTT?

Badanie krzywej cukrowej sprawdza w jaki sposób organizm radzi sobie z dużą dawką (75 g) glukozy spożytej w krótkim czasie. Po wprowadzeniu do organizmu glukozy, organizm powinien wytworzyć taką ilość insuliny, by cukier nie pozostawał w krwioobiegu, a mógł być przetransportowany do tkanek. Wysoki poziom cukru we krwi powoduje hiperglikemię (przecukrzenie).

O czym pamiętać przed wykonaniem badania krzywej cukrowej?

Badanie przeprowadzane jest na czczo. Na 8 do 14 godzin przed wykonaniem doustnego testu tolerancji glukozy nie należy jeść żadnych posiłków, palić papierosów, pić alkoholu, mocnej kawy ani herbaty. Można jedynie pić niegazowaną wodę mineralną. Na kolację – dzień przed badaniem – nie zaleca się jedzenia owoców ani słodyczy. Przed zabiegiem (co najmniej na 3 dni) nie należy stosować diety ubogiej w węglowodany. Taka dieta wpływa na poziom glukozy w organizmie i zaburza wyniki testu. Na wynik testu wpływ mają także:

wysiłek fizyczny – dzień przed badaniem obciążenia glukozą nie należy obciążać organizmu. Zmęczone mięśnie szybciej absorbują cukier z krwi, co obniża glikemię (stężenie glukozy we krwi),

stres – sprawia, że organizm uwalnia glukozę do krwi,

niektóre leki – np. sterydy, doustne środki antykoncepcyjne, leki moczopędne.

Przebieg badania obciążenia glukozą

Badanie zwykle odbywa się rano. Przed wypiciem dawki glukozy, pobierana jest krew, która służy jako próbka kontrolna. Porcja 75 g glukozy rozpuszczana jest w 150 ml wody. Tak przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 5 minut. Po wypiciu glukozy można odczuwać mdłości, zawroty głowy i wzmożoną potliwość. W przypadku wystąpienia takich objawów, trzeba zwrócić się do personelu medycznego z prośbą o możliwość położenia się na leżance. Przez kolejne 2 godziny nie należy jeść, zaleca się jedynie picie niegazowanej wody mineralnej. Nie zaleca się też przemęczania organizmu – kilkuminutowy spacer może zwiększyć czułość tkanek i zafałszować wynik badania. Krew zostaje pobrana po godzinie i po dwóch godzinach od wypicia roztworu.

Test tolerancji glukozy jest badaniem refundowanym. Można go też wykonać na własną rękę w prywatnej placówce opieki medycznej. Cena badania to około 20-30 zł, zależnie od cennika obowiązującego w przychodni.