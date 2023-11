Babeszjoza to jedna z najbardziej niebezpiecznych i wciąż często spotykanych psich chorób. Nieleczona w większość przypadków prowadzi do śmierci. Babeszjoza to choroba odkleszczowa, przenoszona przez kleszcze z rodzaju Dermacentor reticulatus.

Objawy babeszjozy - jak rozpoznać chorobę?

Objawy babeszjozy są bardzo podobne do objawów wielu innych psich chorób. Wszystko zaczyna się od apatii, braku apetytu i ogólnego osłabienia. Piesek nie wykazuje chęci do zabawy i aktywności fizycznej, zdarza się również że wymiotuje bądź ma rozwolnienie. Często objawom towarzyszy gorączka i bladość. Jak sprawdzamy czy zwierzak jest blady? Delikatne odciągamy w dół dolną powiekę - powinna być lekko różowa, jeśli jednak jest biała pies jest blady. Z kolei prawidłowa temperatura psa wynosi około 38-39 stopni. Najbardziej charakterystycznym objawem babeszjozy jest ciemny, czerwony mocz z krwią.

Nieleczona prowadzi także do wielu różnych powikłań, m.in.: zaburzeń oddychania, zapalenia trzustki, obrzękiem kończyn czy niewydolnością nerek.

Diagnoza - rozpoznanie choroby

Babeszjozę rozpoznaje się poprzez badanie krwi, a dokładniej rozmaz. W krwi psa znajdują się pierwotniaki. Czasami rozmaz nie wykrywa choroby. W tym przypadku pomocna jest morfologia, gdyż podczas tej choroby zawsze obniżony jest poziom płytek krwi. Bardzo istotny jest również wywiad lekarski przeprowadzony przez weterynarza. Wcześnie rozpoznaną chorobę można wyleczyć.

Leczenie babeszjozy u psów

Nie leczona babeszjoza jest chorobą śmiertelną. Bardzo ważne jest jak najszybsze rozpoznanie choroby. Psu jak najszybciej trzeba podać lek, który niszczy pierwotniaki we krwi. Dodatkowo podczas kuracji podaje się zwierzakowi antybiotyki i sterydy. Czasami potrzebne są również kroplówki, a nawet transfuzja krwi. Leczenie trwa minimum kilka dni, często występują nieprzyjemne powikłania.

Koszt leczenia babeszjozy jest zależny od wielu czynników. Wpływ na cenę ma wielkość psa, stan zaawansowania choroby oraz leczenie ewentualnych powikłań, a także miejsce zamieszkania. Ceny kształtują się w przedziale od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Profilaktyka - jak zapobiegać babeszjozie u psów?

Ochrona przeciwko kleszczom jest niezwykle ważna. Na rynku mamy kilka skutecznych rozwiązań - tabletki, krople oraz obroże. Krople działają 4 tygodnie lub miesiąc, ich koszt wynosi około 20-40 zł. Krótkotrwałym rozwiązaniem są także tabletki - mamy ich dwa rodzaje. Działające miesiąc w cenie podobnej do kropelek oraz 3-miesięczne za 80-150 zł. Obroża działa aż 8 miesięcy, a jej koszt to około 100-140 zł.

Cena preparatów zależy od wielkości psa i firmy. Niektóre preparaty działają również na inne insekty np.: pchły i komary.

W Polsce od 2011 roku jest zarejestrowana szczepionka Nobivac Piro przeciwko babeszjozie, jednak jej działanie nie jest jeszcze w pełni potwierdzone.