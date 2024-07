Autostop to świetny sposób na tanią podróż, poznanie nowych kultur czy przełamanie barier komunikacyjnych. Jego wadą jest nieprzewidywalność podróży. Przystanek postojowy i wspólny przejazd najłatwiej jest zorganizować w zatoczkach autobusowych, stacjach benzynowych lub postojach dla tirów. Należy pamiętać, że autostopowicz to gość, więc musi się dostosować do warunków podróży.

Autostop jest to forma podróżowania, która polega na przemieszczaniu się zatrzymanymi pojazdami. Głównie są to samochody, jednak można spotkać zatrzymujące się motory, autobusy lub TIRy.

Autostop – zalety wspólnego przejazdu

Podróż autostopem wiąże się z zupełną niezależnością. Podróżnicy mogą w każdej chwili wysiąść aby rozbić namiot lub stać w wybranym miejscu łapiąc nadjeżdżające samochody. Jest to też świetny sposób na przeżycie taniej wycieczki. Wspólny przejazd tym środkiem transportu umożliwia poznanie nowych ludzi i spędzić z nimi przyjemny czas. Dla kierowców również jest to pomocne, zwłaszcza w długich trasach. Autostopowicze zabawiają ich rozmowami przez co nie dają zasnąć. Autostop jest szczególnie korzystny w obcych krajach, ponieważ jest okazją do poznania lokalnych mieszkańców. Mogą oni podpowiedzieć co warto zwiedzić w ich okolicy. Można także poznać ich poglądy, spojrzenie na własny kraj, sytuację w regionie i jakie mają zdanie o Polakach. Dłuższa trasa wymaga podtrzymywania kontaktu więc jest to świetna okazja do ćwiczenia obcych języków. Autostop umożliwia wstydliwym ludziom przełamanie bariery komunikacji. Ponadto można podróżować w rejonach, gdzie transport społeczny nie jeździ.

Autostop – wady wspólnego przejazdu

Główna wada podróży autostopem to brak możliwości planowania podróży. Czasami stoi się przy drodze 5 minut, a czasami kilka godzin. Kierowcy też są różni – niektórzy jeżdżą szybko, inni przestrzegają każdej reguły. Często też, łapiąc samochody, podróżni są zmuszeni stać bez dachu nad głową. W przypadku opadów jest to duże utrudnienie, ponieważ stanie kilka godzin w deszczu może prowadzić do przeziębienia. Należy też pamiętać o niebezpieczeństwach czyhających na autostopowiczów. Bardzo rzadko zdarzają się przypadki kierowców, którzy wywożą pasażerów w nieznane miejsce. Oszuści mogą też odjechać z nieswoim bagażem, gdy autostopowicz wybierze się do sklepu. Odradza się podróżować samotnie dziewczynom, ponieważ przyciąga to potencjalnych zboczeńców.

Główne zasady skutecznej podróży autostopem

Najlepsze lokalizacje do łapania pojazdów to zatoczki autobusowe, skrzyżowania ze światłami drogowymi lub miejsca z ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Są to miejsca, w których kierowca ma czas i miejsce do zatrzymania. Dobrze też stać pod słońce, aby kierowca z daleka mógł dostrzec autostopowicza. Im bardziej wygląd przypomina typowego podróżnika (tj. plecak, tabliczka z docelową miejscowością, nakrycie głowy), tym większa szansa na złapanie samochodu. Gdy pojazd się zatrzyma, najlepiej jest wsiąść do samochodu razem z plecakiem. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, gdy kierowca po włożeniu torby do bagażnika rusza z piskiem opon. Dobrym sposobem jest też pytanie kierowców na stacji benzynowej, dokąd jadą. Jeśli któryś rusza w oczekiwanym kierunku, należy spytać, czy zabrałby dodatkowego pasażera. Kolejnym sposobem na zorganizowanie przejazdu autostopem jest pytanie (głównie polskich) kierowców ciężarówek. Przy autostradzie są liczne postoje dla TIRów, gdzie odpoczywa wielu kierowców. Podróż ciężarówką jest powolna (max 90 km/h) lecz stosunkowo wygodna, a kierowcy przemierzają dużo dłuższe trasy niż samochody osobowe. Podczas jazdy należy zawsze pamiętać, że autostopowicz to gość, więc musi się dostosować do warunków panujących w pojeździe. Tak więc uwagi na temat szybkiego prowadzenia samochodu, palenia papierosów czy słuchania muzyki należy zostawić dla siebie. Jeśli autostopem jedzie para, lepiej aby przy kierowcy usiadł mężczyzna, gdyż zdarza się, że podczas drzemki jednego z podróżnych, kierowcy TIRów pozwalają sobie na niedwuznaczne propozycje wobec dziewczyn.