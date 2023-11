Przepisy na zupy: rozgrzewająca zupa krem z kalarepy na bazie warzywnego bulionu

Krem z kalarepy to pomysł na obiad lekki, rozgrzewający i jednocześnie pożywny. Danie przygotowuje się do bazie warzywnego bulionu, ziemniaków i kalarepy. Gdy warzywa będą miękkie, całość wystarczy zblendować, aż do uzyskania kremowej konsystencji zupy i doprawić: solą, pieprzem, sokiem cytrynowym oraz skórką startą z limonki.