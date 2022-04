Anna Lewandowska pochwaliła się zdjęciem z mężem prosto z łóżka! "Leniwa niedziela"

Anna i Robert Lewandowski pochwalili się wspólnym, rodzinnym popołudniem. Jak na rodzinę sportowców przystało, wybrali aktywny wypoczynek i wspaniale się bawili. Rodzicom towarzyszyła także mała Klara, która bawiła się razem z nimi. Fanom bardzo spodobały się nagrania z rodzinnego popołudnia. Dlaczego Lewandowscy mogą pozwolić sobie na taką rozrywkę w Monachium, gdzie mieszkają, a w Polsce już nie? Anna Lewandowska i Robert Lewandowski w parku trampolin: "Niedzielny czas z rodziną" Anna i Robert Lewandowscy dzielą swoje życie pomiędzy rodzinną Polskę a Monachium, miastem, z którym związany jest klub sportowy Roberta, Bayern Monachium. Anna Lewandowska nie raz podkreślała, że życie w dwóch różnych krajach odczuwa zupełnie inaczej. Gdy przyjeżdża do Polski, jest zapracowana, zalatana, a żaden jej krok nie umknie ciekawskim fotoreporterom . Tak naprawdę Anna Lewandowska prawdziwie wypoczywa dopiero w Monachium. To tu mają z Robertem piękny dom otoczony lasem , tu ich dzieci chodzą do przedszkola, a Anna Lewandowska ma więcej czasu dla siebie. Zobacz także: Anna Lewandowska już nie ukrywa twarzy Laury! Pokazała buzię córki w całej okazałości Ponieważ zarówno Anna jak i Robert są bardzo rodzinni, niedzielę traktują jako wyjątkowy czas dla siebie. Nic więc dziwnego, że postanowili spędzać ten dzień właśnie we własnym gronie i to aktywnie, bo w parku trampolin! Choć brzmi to jak zabawa dla dzieci, to zdecydowanie do takich nie należy, piłkarz i jego żona także mieli ze swojej zabawy mnóstwo radości. Robert Lewandowski pochwalił się nawet nagraniem na swoim Instagramie. Fani zachwycają się parą! - Power couple 🔥😍 - Ale super pomysł! Nawet dorośli się tam pobawią - Dobrze Wam idzie - śmieją się fani. ...