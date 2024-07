Obrazy na ścianach można wyeksponować nisko zawieszonym żyrandolem, kinkietem LED lub lampą podłogową. Nieco odważniejszym pomysłem jest zainstalowanie świecących kul cotton balls bądź zamontowanie niewielkiego reflektora.

Lustra, zdjęcia i obrazy mogą stanowić prostą i efektowną ozdobę domu. Jeśli zostaną odpowiednio oświetlone, wnętrze wyda się bardziej eleganckie i przestronne.

Kinkiety z taśmą LED – idealne nad obraz

Kinkiety z kapsułkami halogenowymi lub oświetleniem LED-owym idealnie oświetlą obraz, a przy tym ładnie wyglądają. Lampy dają mocne, rozproszone światło, którego nie trzeba uzupełniać innymi rodzajami oświetlenia. Nad obrazem można zamontować kinkiety LED na wysięgniku albo przylegające do ściany. Cena takiej lampy wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Niski podłużny żyrandol skutecznie oświetli obraz

Niski żyrandol z wiszącymi oprawami, reflektorami lub podłużną listwą można zawiesić tuż nad obrazem. Takie rozwiązania stosuje się w muzeach oraz galeriach sztuki. Dzięki temu obraz zyskuje ładne i mocne oświetlenie górne. Lampa sufitowa powinna mieć regulowaną wysokość, by w razie potrzeby opuścić ją lub podwiesić bliżej sufitu. Dobrze też, by obudowa żyrandola kolorem i materiałem pasowała do ramy obrazu. Lampę należy zamontować około pół metra nad dziełem. Koszt żyrandoli wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Lampa stojąca obok obrazu

Lampa podłogowa to najprostszy sposób na oświetlenie obrazu. Jeśli ma ruchomy klosz, światło można skierować bezpośrednio na dzieło. Lampa powinna mieć żarówkę o mocy od 60 do 100 watów lub jej energooszczędny odpowiednik, co zapewnia silne oświetlenie. Źródło światła najlepiej ustawić po obu stronach obrazu, kilkanaście centymetrów od niego. Dzięki temu dzieło będzie rozjaśnione równomiernie.

Jak wyeksponować obraz reflektorem?

Małe reflektory świetnie sprawdzą się w domu. W sklepach elektrycznych można kupić modele do postawienia na podłodze lub zawieszenia na ścianie. Zaletą tego typu rozwiązania jest intensywne, brylantowe światło, które świeci skupionym strumieniem, eksponując podświetlany przedmiot. Jeden lub kilka reflektorów wystarczy ulokować naprzeciwko obrazu, ale w takiej odległości, by światło obejmowało cały obraz a nie odbijało się od niego punktowo. Choć tego typu sprzęt skutecznie oświetli konkretny element, nie rozjaśni całego pomieszczenia. Warto go wykorzystać by wyeksponować cenne dzieło malarskie. Cena reflektora to kilkadziesiąt złotych.

Światło świec nada tajemniczego klimatu

Świecznik jest wyjątkową, romantyczną metodą na oświetlenie obrazu. Można ustawić go na stoliku lub komodą pod płótnem. Niestety światło świec nie jest zbyt mocne, ale nadaje wnętrzu aury tajemniczości. Świecznik powinien być dopasowany do koloru ramy obrazu i materiału, z którego jest wykonana. Do drewnianych opraw najlepiej wybrać drewniany świecznik, do metalowych metalowy. Do obrazów bez ram pasuje szklana podstawka na świece. Takie rozwiązanie świetnie sprawdzi się na wyjątkowe okazje, na przykład podczas eleganckich przyjęć lub romantycznego spotkania. Warto jednak uważać, by płomień nie podpalił żadnych przedmiotów. Ponadto dym świecy może niszczyć obrazy, więc nie należy nadużywać takiego podświetlania.

Cotton balls dają delikatne, kolorowe światło

Cotton balls to bawełniane kule, w których znajdują się żarówki lub diody LED zamontowane na kablu. Dają delikatne, miękkie i kolorowe światło. Kule zawiesza się jako girlandy nad oknami, drzwiami, na meblach, balustradach i karniszach. Można je również rozłożyć na parapecie lub wsadzić do przezroczystego naczynia. Cotton balls najlepiej komponują się z modernistycznymi obrazami. Wystarczy zainstalować je pod dziełem lub wokół jego ramy i podkleić bezbarwną taśmą. Bawełniane kule można dostać na aukcjach internetowych, a także w sklepach elektrycznych, meblowych oraz z artykułami do dekoracji wnętrz.

