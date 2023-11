Zdrowe i pożywne śniadanie do szkoły często jest dużym wyzwaniem, szczególnie jeśli rano mamy mało czasu. Najczęstszym wyborem są kanapki z szynką lub serem, czasami jakiś owoc i słodycze. Niestety taki posiłek nie zapewni odpowiedniej ilości energii i składników odżywczych. Poniżej znajdziecie pomysły na drugie śniadanie i przekąski do szkoły, które przygotowuje się w kilka minut.

Co powinno zawierać drugie śniadanie do szkoły?

Drugiego dania nie powinniśmy traktować jako przekąski, lecz jako pełnowartościowy posiłek. Nauka w szkole trwa kilka godzin, a żeby była efektywna organizm musi otrzymać odpowiednia ilość kalorii, witamin i składników odżywczych.

Podstawą powinny być warzywa i owoce, śniadanie powinno zawierać również węglowodany złożone oraz wartościowe źródła białka i tłuszczy. Tylko zbilansowany posiłek zapewni energię na cały dzień nauki.

Najlepsze przepisy na drugie śniadanie do szkoły

Jogurt grecki z musli i owocami

Mieszankę ulubionych orzechów i owoców pakujemy do torebeczki lub pudełka śniadaniowego. Do tego dorzucamy duży jogurt i łyżeczkę. W ten sposób mamy pożywne i zdrowe śniadanie w kilka chwil.

Tortilla z serkiem i warzywami

Ciekawszą opcją niż klasyczne kanapki są razowe placki tortilli. Dużo smaczniejsze i zdrowsze są te zrobione własnoręcznie. Jeśli kupujesz gotowe placki, zwróć uwagę na skład - wybierz te bez konserwantów i sztucznych dodatków. Placki posmaruj serkiem kanapkowym lub twarożkiem i nałóż ulubione warzywa. Świetnie sprawdzi się tutaj papryka, ogórek, sałata, szczypiorek, możesz również dodać ser lub szynkę. Zawijamy, kroimy na mniejsze kawałki i gotowe.

Placuszki bananowe z dżemem

Przygotowanie placuszków bananowych zajmuje kilka minut. Wystarczy zgnieść dojrzałego banana i dodać do niego dwa jajka, a potem wszytko energicznie zmieszać. Placuszki smażymy do zarumienia na oleju kokosowym lub rzepakowym. Świetnym dodatkiem do placków bananowych będzie domowy dżem, jogurt, serek ricotta lub owoce.

Sałatka nicejska z bagietką

Sałatka nicejska jest niezwykle zdrowa i sycąca. Do jej przygotowania potrzebujesz:

sałata rzymska,

puszka tuńczyka,

2 jajka,

2 pomidory,

1/4 czerwonej cebulki,

kilka oliwek czarnych lub zielonych,

składniki na sos: 2 łyżki oliwy z oliwek, łyżeczka musztardy, łyżeczka soku z cytryny, sól, pieprz i zioła prowansalskie.

Sałatę rwiemy na mniejsze kawałki. Jajka gotujemy i kroimy na ćwiartki. Pomidory kroimy w kosteczkę, a cebulę w piórka. W oddzielnej miseczce mieszamy sos. Wszystkie składniki mieszamy w misce, pakujemy do lunchboxa i dodajemy bagietkę.

Tosty, hummus i chrupiące warzywa

Chrupiące pieczywo tostowe jest bardziej atrakcyjne niż zwykłe kanapki. Świetnie będzie smakować z pastą rybną lub serkiem i warzywami. Oprócz tego przygotuj pokrojone warzywa, które świetnie smakują z dodatkiem hummusu. To pełnowartościowy posiłek, pełen witamin i składników odżywczych.

Jakie przekąski na drugie śniadanie do szkoły?

Jeśli nasze dziecko ma dłuższy dzień w szkole, oprócz śniadania warto mu zapakować małe, zdrowe przekąski. Wybór jest bardzo duży, a ogranicza nas tylko wyobraźnia. Mogą to być między innymi:

warzywa: marchewka, ogórek, papryka, kalarepa, rzodkiewka,

owoce: winogrona, jabłko, banan, agrest, śliwki

orzechy i bakalie,

domowe słodycze: ciastka, ciasto, batoniki z musli lub owsiane,

pieczywo waza, chrupkie, bagietka z ziołami, chlebek bananowy,

wafle ryżowe,

koktajle warzywne lub owocowe.

